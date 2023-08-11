Erdoğan'ın memleketi Rize'de ucuz ekmek kuyruğu

Rize'de vatandaş ucuz ekmek alabilmek için Rize Belediyesi'nin, ekmek fiyatlarındaki artışları dengelemek için açtığı halk ekmek büfelerine akın etti. Bakkallarda 2.5 lira olan ekmek büfelerde 1.5 liraya satılıyor.

olayRize’nin haberine göre, Türkiye’nin çeşitli noktalarında görülen uzun halk ekmek kuyrukları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'de de görülmeye başlandı.

DAKİKALARCA EKMEK GELMESİNİ BEKLEDİLER

Belediyeye ait Rize Meydanında bulunan Ekmek büfesinin önündeki kuyruk vatandaş kameralarına yansıdı. 8.5 TL'ye satılan ekmeği 6 TL'ye alabilmek için vatandaş kuyruk oluşturdu. Ekmek Büfesinde ekmeğin bitmesinden dolayı vatandaşlara dakikalarca da ekmeğin gelmesini bekledi.

HALK EKMEK KUYRUĞU OLUŞMAYA BAŞLADI

Belediye, fabrikası olmadığından fırından aldığı ekmeği büfelerde satıyor. Bakkallarda 8.5 TL olan ekmek, büfelerde 6 TL'ye satılıyor. Çayın başkenti olması nedeniyle yakın zamana kadar Karadeniz'in en varlıklı şehirleri arasında sayılan Rize'de, bakkallar ve büfelerdeki 2.5 TL'lik farktan ötürü halk ekmek kuyrukları oluşmaya başladı.