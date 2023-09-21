Erdoğan'ın olduğu toplantıya katılacak iş adamlarından 250 bin dolar istendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler BM 78. Genel Kurulu için gittiği New York’ta Türk-Amerikan İş Konseyi (TAİK), 13'üncü Türkiye Yatırım Konferansı'na da katıldı.

Erdoğan’ın ABD'li CEO'larla görüştüğü toplantıya, Türkiye'de finansal hizmetler, konaklama, imalat, enerji, tüketici ürünleri, tarım, teknoloji, altyapı ve lojistik sektörlerinden yatırımları bulunan şirketler katıldı.

VOA Türkçe’nin Washington muhabiri Mehmet Sümer’in iddiasına göre, Türk Amerikan İş Konseyi (TAİK) toplantısında organizasyon komitesi masa başına iş adamlarından 250 bin dolar talep ediyor.