Erdoğan’ın otobüsünden atılan oyuncak vatandaşın kamerasına isabet etti

Eskişehir’de çekildiği iddia edilen görüntülerde Erdoğan’ın olduğu otobüsten atılan oyuncak bir vatandaşın kamerasına isabet etti.

Erdoğan’ın otobüsünden atılan oyuncak vatandaşın kamerasına isabet etti

Editör: Barış Atakan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Eskişehir’e gitti. Erdoğan, Eskişehir Valilik Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış törenine katıldı.

Erdoğan Eskişehir gezisinde otobüsten vatandaşlara oyuncak fırlattı. Bu sırada Erdoğan’ın yanındaki koruması olduğu düşünülen kişinin attığı oyuncak bir vatandaşın kamerasına isabet etti.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.

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DAHA ÖNCE DE DEPREMZEDELERE OYUNCAK FIRLATMIŞTI

Sosyal medyada yayılan bir videoya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesi Hatay’da depremzedelere çocuklar için otobüsten oyuncak fırtlattı.

Çocukların çığlıkları ve yardım sözleri hala kulaklardayken Erdoğan’ın oyuncak fırlatması tartışma konusu oldu. Video sosyal medyada çok kez izlendi ve tepki topladı.

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ÇAY, OYUNCAK, PARA…

Erdoğan daha önce yangın bölgesi Marmaris’te vatandaşlara otobüsten çay fırlatmasını da eleştiri konusu olmuştu. Erdoğan, 14 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleşen Rize sel felaketinde de vatandaşlara otobüsten çay fırlatmıştı.

Ayrıca yine deprem bölgesinde Adıyaman''da, çocuklara para dağıttı.

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