Erdoğan’ın planını açıkladı! CHP’den erken seçim resti

Gazeteci Deniz Zeyrek, seçim tarihi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığına ilişkin yaptığı değerlendirmede, CHP lideri Özgür Özel’in “2 Kasım’da seçim yapalım” çağrısını stratejik bir meydan okuma olarak nitelendirdi. Zeyrek, Erdoğan’ın bu resti kabul etmeyeceğini çünkü mevcut koşullarda seçimi kazanma ihtimali düşük gördüğünü belirtti.

Zeyrek, Erdoğan’ın hedefinin 2027 Kasım ayında seçime giderek adaylık yolunu açmak olduğunu ifade etti. Ancak Meclis’te erken seçim için gerekli 360 sandalye sayısına ulaşamayan iktidar, DEM Parti ve ittifak ortaklarına yönelerek destek arıyor. Milletvekili ve belediye başkanı transferleriyle çoğunluğu sağlamaya çalıştıklarını iddia eden Zeyrek, bu sürecin şeffaflıktan uzak olduğunu dile getirdi.

İktidarın 360 oyu bulamazsa seçim 2028 Mayıs ayında yapılacak ve Erdoğan anayasa gereği aday olamayacağını iddia eden Zeyrek, bu durumda AKP içinde adaylık tartışmaları başlayacak ve parti içi çekişmeler kaçınılmaz hale geleceğini öne sürerek şöyle konuştu:

Şöyle düşünüyorum, bir kronoloji var. Özgür Özel'in “Hadi kardeşim ben CHP'nin başından çekileceğim. Ekrem İmamoğlu da adaylıktan çekilecek. Buyur gel 2 Kasım'da seçim yapalım” diyerek Cumhurbaşkanı’na böyle sesleniyor. Bu bu acayip bir rest çünkü Cumhurbaşkanı’nın buna bir karşılık vermesi lazım, iki tane önemli rakibi sahaya çıkmayacağım diyor ve başka birini çıkaracağım diyerek meydan okuyor. Cumhurbaşkanı buna evet diyebilir mi? Zannetmiyorum çünkü şu anda seçime girse karşısında kim olursa olsun Cumhurbaşkanı’nın Kemal Kılıçdaroğlu dışında seçimi kazanma ihtimali yok. Böyle de bir gerçeklik var. Erdoğan bunu kabul eder mi? Etmez, çünkü Erdoğan seçimi 2027 Kasım'ında yapmak istiyor. Bir daha aday olmak istiyor. Seçimi 6-7 ayı öne çekerek adaylığının önünü açmak istiyor. Ama o tarihte Meclis’te AK Parti, MHP, HÜDA-PAR, DSP başvuru yaptığında 360 sandalyeleri olmadığı için sonuç alamıyorlar. Bugünlerde dört elle DEM Parti'ye sarılmışlar. Öbür taraftan milletvekili transfer ediyorlar. Belediye başkanı transfer ediyorlar. Onları transfer etmek için sundukları teklifleri bir bilsen memlekette ikili hukuk olmasa aynı CHP'ye yapılan oralarda da yapılsa, onlar da araştırılsa bu milletvekilleri nasıl transfer ediliyor, ne vaadediliyor kendilerine gibi şeyler yapılsa bak bakalım kaç dosya çıkıyor, kaç mahkeme açılıyor. Netice itibariyle benim kanaatim 2027 Kasım'ına bıraktığında 360'ı bulamayacaklar ve seçim 2028'de normal mayıs ayında yapılacak ve Tayyip Erdoğan da anayasa gereği aday olamayacak. O zaman da AK Parti'de aday kim olacak diye bir tartışma yaşanacak. İşte o zaman gör curcunayı, kavgayı, gürültüyü. Birbirlerine nasıl davranacaklar? Nasıl hareket edecekler?

