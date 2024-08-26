Erdoğan'ın prensi yaşamını yitirdi

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar’ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Federasyonun sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Federasyon başkanımız Bekir Yunus Uçar, geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etmiştir. Cenazesi 26 Ağustos Pazartesi günü, Fatih Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Kozlu Mezarlığı'na defnedilecektir. Camiamızın başı sağ olsun" denildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Uçar’ın vefatı üzerine bir taziye mesajı yayımlayarak, “Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar'ın geçirdiği kalp krizi sonucu vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhum Uçar’a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

BEKİR YUNUS UÇAR KİMDİR?

AKP iktidarında uzun yıllar görevde kalan Bekir Yunus Uçar, 2019 yılında Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'ne atanarak "Erdoğan’ın Prensi" olarak anılmıştı. 2004 yılından itibaren AKP döneminde görev alan ve iktidar değişikliklerinde pozisyonu değişmeyen nadir isimlerden biri olarak tanınan Uçar, kamuoyunda 'Timurtaş hoca' olarak bilinen Timurtaş Uçar'ın oğludur.

Bekir Yunus Uçar, spor muhabirliği kariyerinden sonra, 2004 yılında Spor Toto Teşkilatı’nın başına getirilmiş ve Türkiye’nin yasal bahislerle tanışmasına öncülük etmiştir. Bu dönemde, Yunan sermayeli İnteltek Şirketi’nin İddia ihalesini kazanarak, Türkiye’de bahis oyunlarının yasal bir zemine oturmasını sağlar.

2009 yılında Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü görevinden ayrılarak Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'ne atanmış, bu görevinde de sıcak paranın döndüğü bir başka önemli kuruma liderlik etmiştir. 2019 yılında Milli Piyango'nun özel sektöre geçişi sürecinde, kurumun başına getirilmiştir. Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanlığı görevini yürütürken hayatını kaybetmiştir. Uçar’ın ani ölümü, hem spor hem de kamu sektörlerinde büyük bir kayıp olarak değerlendirilmektedir.