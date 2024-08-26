Erdoğan'ın prensi yaşamını yitirdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Erdoğan'ın prensi yaşamını yitirdi

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'ne 2019 yılında atanan ve “Erdoğan’ın Prensi” olarak anılan Bekir Yunus Uçar, geçirdiği kalp krizi sonucunda yaşamını yitirdi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar’ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Federasyonun sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Federasyon başkanımız Bekir Yunus Uçar, geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etmiştir. Cenazesi 26 Ağustos Pazartesi günü, Fatih Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Kozlu Mezarlığı'na defnedilecektir. Camiamızın başı sağ olsun" denildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Uçar’ın vefatı üzerine bir taziye mesajı yayımlayarak, “Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar'ın geçirdiği kalp krizi sonucu vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhum Uçar’a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

BEKİR YUNUS UÇAR KİMDİR?

AKP iktidarında uzun yıllar görevde kalan Bekir Yunus Uçar, 2019 yılında Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'ne atanarak "Erdoğan’ın Prensi" olarak anılmıştı. 2004 yılından itibaren AKP döneminde görev alan ve iktidar değişikliklerinde pozisyonu değişmeyen nadir isimlerden biri olarak tanınan Uçar, kamuoyunda 'Timurtaş hoca' olarak bilinen Timurtaş Uçar'ın oğludur.

Bekir Yunus Uçar, spor muhabirliği kariyerinden sonra, 2004 yılında Spor Toto Teşkilatı’nın başına getirilmiş ve Türkiye’nin yasal bahislerle tanışmasına öncülük etmiştir. Bu dönemde, Yunan sermayeli İnteltek Şirketi’nin İddia ihalesini kazanarak, Türkiye’de bahis oyunlarının yasal bir zemine oturmasını sağlar.

2009 yılında Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü görevinden ayrılarak Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'ne atanmış, bu görevinde de sıcak paranın döndüğü bir başka önemli kuruma liderlik etmiştir. 2019 yılında Milli Piyango'nun özel sektöre geçişi sürecinde, kurumun başına getirilmiştir. Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanlığı görevini yürütürken hayatını kaybetmiştir. Uçar’ın ani ölümü, hem spor hem de kamu sektörlerinde büyük bir kayıp olarak değerlendirilmektedir.

1087252837-0-0-2757-1551-1920x0-80-0-0-27427710eb79b93712bdee1dc9e055cb.jpg

tmf-baskani-bekir-yunus-ucar-hayatini-kaybetti-1724619186-145-small.jpg

Öne Çıkanlar
Çalışan emekliler dikkat. Emekli maaşınız anında kesilebilir
Çalışan emekliler dikkat. Emekli maaşınız anında kesilebilir
Yemekli vagonlarda flaş gelişme. Resmi Gazete'de yayımlandı
Yemekli vagonlarda flaş gelişme. Resmi Gazete'de yayımlandı
Altında alım zamanı geçti mi. Dev bankadan yatırımcıya altın tavsiyesi
Altında alım zamanı geçti mi. Dev bankadan yatırımcıya altın tavsiyesi
İcradan satılık dev hastane. Grubun şirketleri teker teker gidiyor
İcradan satılık dev hastane. Grubun şirketleri teker teker gidiyor
Christoph Daum dahi miydi deli mi? Büyük sırrını açıkladı
Christoph Daum dahi miydi deli mi? Büyük sırrını açıkladı
Türkiye hukukta çağ atladı!
Türkiye hukukta çağ atladı!
Son Haberler
Kabızlık kalp hastalıklarının habercisi mi? Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor Sağlık
Kabızlık kalp hastalıklarının habercisi mi? Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor
İstanbul'da iki çete çökertildi! Elebaşları yakalandı Yerel Haberler
İstanbul'da iki çete çökertildi! Elebaşları yakalandı
İmamoğlu Özel’den neden rahatsız oldu? Ankara’dan ‘sağlam’ kulis Gündem
İmamoğlu Özel’den neden rahatsız oldu? Ankara’dan ‘sağlam’ kulis
Unutkanlığın ve gizli inmenin bağlantısı var mı? Sağlık
Unutkanlığın ve gizli inmenin bağlantısı var mı?
Yüzerek ülke değiştirdiler Dünya
Yüzerek ülke değiştirdiler
Erdoğan Bayraktar ağzını fena bozdu. İktidara argolu tepki Gündem
Erdoğan Bayraktar ağzını fena bozdu. İktidara argolu tepki