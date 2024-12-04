Erdoğan'ın sağ kolu Hamza Dağ... Kimlerin koltuğundan olacağını açık açık söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir ziyaret dönüşü sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada kabinede değişiklik sinyalini vermişti. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, kabinede değişikliklerin olacağını belirtirken, “Üst kurullarda da değişimler olacaktır. Önümüzdeki günlerde bu konuda hamleler yeri ve zamanı geldiğinde zamanlaması doğru olacak şekilde inşallah ortaya konulacaktır” dedi.

YEREL SEÇİMLER SONRASI 2 BAKANIN BİLETİ KESİLMİŞTİ

Yerel seçimlerin ardından AKP 2. parti konumuna düşmesi sebebiyle kabinede sınırlı değişimlere gitmişti. 1 Temmuz’da Resmi Gazete'de yayımlanan kararla; Mehmet Özhaseki yerine Çevre, Şehircilik ve ve İklim Değişikliği Bakanı olarak Murat Kurum, Fahrettin Koca yerine Sağlık Bakanı olarak İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu gelmişti.

ERDOĞAN KABİNEDE 2. DEĞİŞİM SİNYALİNİ VERDİ

Değişimin ardından kısa bir süre sonra Erdoğan kabinede 2. değişim sinyalini ‘uçakta’ açıklamıştı. Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretleri dönüşünde, uçakta gazetecilere konuştu.

Erdoğan “Bu yeni süreçte de hem genel başkan yardımcılarında bazı değişiklikler olabileceği gibi aynı şekilde kabinede de duruma göre değerlendirmelerimizi yaparız. Orada da bazı değişiklikler olabilir” ifadelerini kullanmıştı.

HAMZA DAĞ: ÜST KURULLARDA DA DEĞİŞİMLER OLACAKTIR

Kabine ve yönetimde değişikliğe gidileceği kulislerde konuşulsa da net bir açıklama gelmemişti. Ancak Erdoğan’a yakın isim Mynet’e özel konuştu. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, ‘bu ilk olmayacak son da olmayacak’ diyerek kabine ve yönetimde köklü değişim haberini verdi. Dağ, “Bundan önce yerel seçimlerden sonra 2 tane bakanımız değişti. Önümüzde kongre var. Kongrede zannediyorum teşkilatın yüzde 50'ye yakını bir değişim gösterdi. Üst kurullarda da değişimler olacaktır. Önümüzdeki günlerde bu konuda hamleler yeri ve zamanı geldiğinde zamanlaması doğru olacak şekilde inşallah ortaya konulacaktır.” dedi.