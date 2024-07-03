Erdoğan'ın sağ kolundan mesaj: Artık girmiş bulunuyoruz

Erdoğan'ın sağ kolundan mesaj

Yılmaz, fiyat artış trendindeki yavaşlamanın, çekirdek enflasyon göstergelerindeki düşüşle de teyit edildiğini belirtti.

Vatandaşların enflasyon sorununun çözülmesine yönelik ortak beklentisine dikkat çeken Yılmaz, hükümetin asıl amacının enflasyonu minimum seviyeye indirmek olduğunu vurguladı.

Bu doğrultuda, para ve maliye politikalarıyla dezenflasyon sürecine girildiğini ve yapısal reformlarla desteklenen enflasyonla mücadelede büyüme, istihdam ve ihracat hedeflerinin korunacağını ifade etti. Yılmaz, yılın ikinci yarısında enflasyonun daha da azalacağını ve 2026 yılında tek haneli seviyelere düşürülmesinin hedeflendiğini sözlerine ekledi.