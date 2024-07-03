Erdoğan'ın sağ kolundan mesaj: Artık girmiş bulunuyoruz

Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan'ın sağ kolundan mesaj: Artık girmiş bulunuyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Haziran ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini değerlendirerek, enflasyonun piyasa beklentilerinin altında kalarak %1,64 arttığını ve yıllık enflasyonun önceki aya göre 3,8 puan düşüşle %71,60'a gerilediğini bildirdi.

Erdoğan'ın sağ kolundan mesaj

Yılmaz, fiyat artış trendindeki yavaşlamanın, çekirdek enflasyon göstergelerindeki düşüşle de teyit edildiğini belirtti.

Vatandaşların enflasyon sorununun çözülmesine yönelik ortak beklentisine dikkat çeken Yılmaz, hükümetin asıl amacının enflasyonu minimum seviyeye indirmek olduğunu vurguladı.

Bu doğrultuda, para ve maliye politikalarıyla dezenflasyon sürecine girildiğini ve yapısal reformlarla desteklenen enflasyonla mücadelede büyüme, istihdam ve ihracat hedeflerinin korunacağını ifade etti. Yılmaz, yılın ikinci yarısında enflasyonun daha da azalacağını ve 2026 yılında tek haneli seviyelere düşürülmesinin hedeflendiğini sözlerine ekledi.

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