Erdoğan’ın sağ koluyla evliydi, CHP’ye geçti!

Eski Cumhurbaşkanı yardımcısı ve AKP milletvekili Fuat Oktay’ın eski eşi, ziraat mühendisi Bedriye Şahinbaş CHP’ye geçti. Şahinbaş’a parti rozetini Özgür Özel Meclis’teki odasında taktı.

CHP’YE KATILIMLAR DEVAM EDİYOR

22 yıllık AKP iktidarı geçtiğimiz yerel seçimlerde sona ermişti. CHP ilk kez AKP’nin önüne geçerek birinci parti konumuna gelmişti. CHP’deki yükseliş dikkat çekti. İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da tutuklanması sonrası partiye katılımlar artmaya başladı.

ŞAHİNBAŞ: “BEN ATATÜRK’ÜN KURDUĞU CUMHURİYETİN KADINIYIM”

Sözcü’de yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı eski yardımcısı, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AKP Ankara Milletvekili Fuat Oktay’ın eski eşi Bedriye Şahinbaş, CHP’ye adım attı. Ziraat Mühendisi olan Şahinbaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e ziyaret gerçekleştirdi. Özel, Şahinbaş’a parti rozetini bizzat elleri ile taktı. Şahinbaş, “Ben Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetin kadınıyım, dedem de CHP’liydi, ben de dede ocağındayım” ifadelerini kullandı.

İLK EŞİNDEN AYRILMIŞTI

Fuat Oktay ilk eşi Bedriye Şahinbaş ile ayrıldıktan sonra 2022 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin ile 2. evliliğini gerçekleştirdi.