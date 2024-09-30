Erdoğan’ın sert çıkışı sonrası kılıçlı yemin töreninde flaş gelişme ‘AKP kulislerinde bomba iddia’

Kara Harp Okulu’ndaki mezuniyet töreninde teğmenlerin “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganıyla kılıç kaldırması sonrasında oluşan tartışmalar büyüdü. Harp Okulu'nda yaşanan "yemin krizine" dair Erdoğan'ın sert çıkışı sonrası, teğmen Ebru Eroğlu ve bir grup teğmenin TSK’den uzaklaştırılacağı öne sürüldü.

NE OLMUŞTU

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yapılan Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde mezun olan öğrencilerin bazıları, kılıçlarını havaya kaldırarak hep bir ağızdan "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" söyleminde bulunmuştu. Öğrenciler ve dönem birincisi Ebru Eroğlu'nun öncülüğünde şu sözlerle hep bir ağızdan antlarını söylemişlerdi. Bu görüntüler sosyal medya hesaplarında da paylaşılmasının ardından siyasetin gündeminin ilk sırasına gelmişti. Eroğlu ise törende diplomasını Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarafından almıştı. MSB ise olaya ilişkin incelendiğini söylemişti.

BAHÇELİ’DEN KORSAN YEMİN AÇIKLAMASI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yemin törenine ilişkin tepkisini şu şekilde dile getirirken, “Bir kısım Kara Harp Okulu öğrencisinin kılıçlarını çekerek korsan bir yemin etmesi, toplumsal huzur ve birliğimizi tehlikeye sokacak bir cepheleşmeye neden olmuştur” dedi.

ERDOĞAN’DAN SERT ELEŞTİRİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, tören sonrası gerçekleştirdiği “O kılıçları kime çekiyorsunuz? Hepsi ordudan temizlenecek” açıklaması, ise dikkat çekmişti. Olayın ciddiyetini gözler önüne sererken teğmenler hakkında soruşturma başlatıldığı açıklanmıştı. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da kulislerde konuşulan bilgilerde iddialar çıkmaya başladı. Erdoğan ise ABD ziyaretinde konuyla ilgili bir kez daha sert konuşarak, “Bu işin içindekiler kimlerse hak ettikleri cezayı alacaklar” diyerek, teğmenler hakkında verilecek cezanın kaçınılmaz olduğunun altını çizmiş oldu.

İHRAÇ DALGASI MI GELİYOR?

AKP’ye yakın kaynakların iddialarına göre; teğmen Ebru Eroğlu ve beraberindeki bazı teğmenlerin TSK’dan ihraç edileceği belirtiliyor. Gazeteci Altan Sancar’ın aktardığı kulis bilgisinde, özellikle teğmen Ebru Eroğlu’nun ismi ön plana çıkıyor ve AKP’ye yakın kaynaklar ihraç sürecinin başladığını öne sürdü.