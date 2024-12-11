Erdoğan'ın 'silkeleyin' talimatına Mansur Yavaş'tan sert yanıt!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Işıkhan'a "Belediyeleri daha kararlı bir şekilde silkelemende fayda var" talimatı vermişti. Mansur Yavaş’tan talimata cevap geldi. Yavaş, "Aslında halkı silkelemek istiyorlar” dedi.

YAVAŞ: ASLINDA HALKI SİLKELEMEK İSTİYORLAR

Erdoğan’ın ifadelerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan sert yanıt geldi. Yavaş, "Belediyeler direkt halka temas eden kuruluşlar olduğu için aslında halkı silkelemek istiyorlar. Bize hiçbir şey olmaz. Borcumuzu öderiz ama adil olmak lazım. SGK ile de zaten görüşüyoruz. Ancak belediyemizin de alacakları var. Belediyemizin alacaklarına gelince hiç ses çıkmıyor. Belediyemizin de alacaklarını ödesinler, mahsuplaşalım. " dedi.

NE OLMUŞTU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK’ya en çok prim borcu olan ilk 5 belediye, CHP’li belediyelerin olduğu belirtmişti. Işıkhan, “En borçlu belediyeler de kimse alınmasın, üzerine de almasın CHP’li belediyeler. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 8,4 milyar lira SGK borcu var. Haciz dahil işlemleri uygulamak durumundayız” ifadelerini kullanmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “CHP'li belediyelerin çoğunda meclis çoğunluğu olmadığı için hizmet vermek için bankadan borç dahi alamadıklarından vergiyi ve SGK'yı ödemek yerine onu ileriye bırakarak, acil hizmetleri görmeyi tercih ettiler.” demişti.

ERDOĞAN'DAN SİLKELEYİN TALİMATI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise geçtiğimiz günlerde kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a belediyelerin SGK borçlarına yönelik talimat vermiş ve "Kendilerini daha kararlı bir şekilde silkelemende fayda var" ifadelerini kullandı.