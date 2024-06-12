Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşine verdiği söz. Yeniçağ açıklıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşine verdiği söz. Yeniçağ açıklıyor

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede yaşananlara Yeniçağ ulaştı.

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YENİÇAĞ - Özel Haber / Fatih ERGİN

Ankara'da motosikletli iki kişinin saldırısı sonrası hayatını kaybeden Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede dikkat çeken anlar yaşandı.

Saray kaynaklarından edinilen bilgilere göre, görüşmede Sinan Ateş'in çocuklarının yaşadıkları acıyı ifade ettiği ve Erdoğan'ın çocukların anlattıklarından etkilendiği öğrenildi. Erdoğan'ın Ayşe Ateş'e Sinan Ateş cinayetinin takipçisi olacağının ve bu meselenin sonuna kadar gideceğinin sözünü verdiği aktarıldı.

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Ayşe Ateş, Erdoğan ile bir araya gelmeden bir gün önce CHP lideri Özgür Özel ile görüşmüştü. O görüşmede Özel, cinayetin üstündeki sis perdesi kalkana kadar ailenin yanında olma sözü vermişti. Diğer yandan, Sinan Ateş cinayetinde soruşturma MHP ve Ülkü Ocakları'na kadar uzanmasına rağmen iddianamede bu kısımların yer almadığı görülmüştü.

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Erdoğan'ın Ayşe Ateş ile görüşme kararı sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Bana Allah yeter" yazılı yüzüğünün sosyal medya hesabından paylaşılması dikkat çekmişti.

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