Erdoğan'ın sokak köpekleri için verdiği talimat ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Türkiye Gazetesi
Erdoğan'ın sokak köpekleri için verdiği talimat ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki gün MYK’da sokak köpekleri için ne talimatı verdiği sızdı.

AKP'nin önceki gün MYK toplantısı yapıldı. Toplantıda Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sokak hayvanları ile ilgili bilgiler verdi.

AKP Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler de sokak köepkleri için yapılan çalışmada gelinen son noktayı aktardı.

Güler toplantıda uyutma işleminin zaten olduğunu sadece genişletileceğini belirtti.

Erdoğan’ın ise “Bu işi bir an önce neticelendirin. Çalışma metnini de bir an önce bitirip, bana sunun” dediği iddia edildi.

Ayrıca toplantıda yerel yönetimlerin rolüne ve barınakların önemine dikkat çekildi.

AKP’NİN UYUTULMASI TEKLİFİ

Başıboş sokak köpekleri, yaşlılara, kadınlara ve özellikle çocuklara saldırmaya devam ederken tehlike de büyüyor.

AKP ise sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifi hazırlıklarını sürdürüyor. Teklife göre ise her belediye, barınaklarındaki köpeklerin fotoğraflarını çekerek sahiplendirme ilanı yayınlayacak.

Sahiplendirilemeyen köpekler ise 30 gün sonunda uyutulacak.

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