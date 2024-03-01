Erdoğan’ın Süleyman Soylu sürprizi. Erdoğan'ın otobüsünde hep en yakınındaydı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlere az bir zaman kala seçim çalışmalarını hızlandırdı. Dün Aydın’da bir miting gerçekleştiren Erdoğan’ın yanında eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun olması dikkatleri çekti.

SOYLU DA PAYLAŞIM YAPTI

Aydın mitinginden önce, sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Soylu, “Demokrasi başşehri, Aydın’da meydan ve caddelerde Aydınlı hemşehrilerimiz Cumhurbaşkanımız’ı hasretle selamlıyor. Benim objektifimden ancak bu kadar.” ifadelerini kaydetti.

AKILLARA 2009 SEÇİMLERİ GELDİ

Süleyman Soylu, 2009 tarihinde Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı olarak girdiği seçimde, Aydın’da yüksek bir oy almıştı. Demokrat Parti, o dönemde yüzde 17.50 oy oranı yakalamış ve DP adayı İlhami Ortekin, toplamda 17 bin 468 oy almıştı.

İlhami Ortekin 4 Ağustos 2021’de, 79 yaşındayken tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.