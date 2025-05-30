Erdoğan'ın tansiyonu zirve yapacak. Anketten 'boş tencere çıktı'

Yöneylem Araştırma’nın son anketi, CHP’nin yüzde 36,5 ile birinci parti olduğunu, AKP’nin ise yüzde 31’e gerilediğini ortaya koydu. Vatandaşın ekonomik tepkisi sandığa yansıyor.

Yöneylem Araştırma’nın 19-22 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleştirdiği Türkiye Siyaset Araştırması, siyasi tablonun değiştiğini gözler önüne serdi. 2 bin 4 vatandaşla yapılan ankette, “Bu pazar milletvekilliği seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu soruldu.

Sonuçlar, ekonomik sorunların ve geçim derdinin seçmen tercihlerini derinden etkilediğini gösterdi. CHP, kararsızlar dağıtılmadan yüzde 30,8, dağıtıldıktan sonra ise yüzde 36,5 oy oranıyla birinci parti oldu. AKP ise yüzde 26,1’le ikinci sıraya yerleşirken, kararsızlar dağıtıldığında oy oranı yüzde 31’e ulaştı.

SANDIĞI KRİZ VURDU

Anket, vatandaşın ekonomik kriz ve geçim sıkıntısından duyduğu memnuniyetsizliğin AKP’den uzaklaşmayı hızlandırdığını ortaya koydu. “Yar aç, yarı tok” yaşayan seçmen, artan enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle iktidara tepkili. CHP’nin yükselişi, muhalefetin ekonomik sorunlara yönelik vaatlerinin karşılık bulduğunu gösteriyor.

PARTİLERİN OY DAĞILIMI

Kararsızlar dağıtılmadan önceki oy oranları şöyle: CHP yüzde 30,8, AK Parti yüzde 26,1, MHP yüzde 6,7, DEM Parti yüzde 7,6, İYİ Parti yüzde 3,3, Yeniden Refah Partisi (YRP) yüzde 2,7, Zafer Partisi yüzde 3, TİP yüzde 1,1, diğer partiler yüzde 3,1.

Kararsızların oranı yüzde 10,3, oy kullanmayacağını belirtenler ise yüzde 5,3. Kararsızlar dağıtıldığında CHP yüzde 36,5, AK Parti yüzde 31, MHP yüzde 8, DEM Parti yüzde 9, İYİ Parti yüzde 3,9, YRP yüzde 3,2, Zafer Partisi yüzde 3,6, TİP yüzde 1,3, diğer partiler yüzde 3,5 oldu.

MUHALEFET YÜKSELİŞTE

Anket, muhalefet bloğunun toplam oy oranının iktidar bloğunu geçtiğini gösteriyor. CHP ve DEM Parti’nin oylarındaki artış dikkat çekerken, MHP’nin oy oranı da sınırlı bir yükseliş sergiledi. İYİ Parti ve YRP ise düşük oranlarla varlıklarını koruyor.

Ekonomik sorunlar, seçmenin sandıkta vereceği kararı şekillendiriyor. Anket, vatandaşın geçim derdine çözüm beklediğini ve mevcut iktidara güvenin azaldığını ortaya koyuyor.