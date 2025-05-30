Erdoğan'ın tansiyonu zirve yapacak. Anketten 'boş tencere çıktı'

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan'ın tansiyonu zirve yapacak. Anketten 'boş tencere çıktı'

Yöneylem Araştırma 19-22 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği Mayıs ayının son genel seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Yar aç yarı tok yaşadığını her fırsatta dile getiren vatandaşlar her geçen gün AKP'den uzaklaşıyor.

Yöneylem Araştırma’nın son anketi, CHP’nin yüzde 36,5 ile birinci parti olduğunu, AKP’nin ise yüzde 31’e gerilediğini ortaya koydu. Vatandaşın ekonomik tepkisi sandığa yansıyor.

Yöneylem Araştırma’nın 19-22 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleştirdiği Türkiye Siyaset Araştırması, siyasi tablonun değiştiğini gözler önüne serdi. 2 bin 4 vatandaşla yapılan ankette, “Bu pazar milletvekilliği seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu soruldu.

aaaaa.jpg

Sonuçlar, ekonomik sorunların ve geçim derdinin seçmen tercihlerini derinden etkilediğini gösterdi. CHP, kararsızlar dağıtılmadan yüzde 30,8, dağıtıldıktan sonra ise yüzde 36,5 oy oranıyla birinci parti oldu. AKP ise yüzde 26,1’le ikinci sıraya yerleşirken, kararsızlar dağıtıldığında oy oranı yüzde 31’e ulaştı.

SANDIĞI KRİZ VURDU

Anket, vatandaşın ekonomik kriz ve geçim sıkıntısından duyduğu memnuniyetsizliğin AKP’den uzaklaşmayı hızlandırdığını ortaya koydu. “Yar aç, yarı tok” yaşayan seçmen, artan enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle iktidara tepkili. CHP’nin yükselişi, muhalefetin ekonomik sorunlara yönelik vaatlerinin karşılık bulduğunu gösteriyor.

PARTİLERİN OY DAĞILIMI

Kararsızlar dağıtılmadan önceki oy oranları şöyle: CHP yüzde 30,8, AK Parti yüzde 26,1, MHP yüzde 6,7, DEM Parti yüzde 7,6, İYİ Parti yüzde 3,3, Yeniden Refah Partisi (YRP) yüzde 2,7, Zafer Partisi yüzde 3, TİP yüzde 1,1, diğer partiler yüzde 3,1.

Kararsızların oranı yüzde 10,3, oy kullanmayacağını belirtenler ise yüzde 5,3. Kararsızlar dağıtıldığında CHP yüzde 36,5, AK Parti yüzde 31, MHP yüzde 8, DEM Parti yüzde 9, İYİ Parti yüzde 3,9, YRP yüzde 3,2, Zafer Partisi yüzde 3,6, TİP yüzde 1,3, diğer partiler yüzde 3,5 oldu.

1561021295788-wgsdilkgnfd.jpg

MUHALEFET YÜKSELİŞTE

Anket, muhalefet bloğunun toplam oy oranının iktidar bloğunu geçtiğini gösteriyor. CHP ve DEM Parti’nin oylarındaki artış dikkat çekerken, MHP’nin oy oranı da sınırlı bir yükseliş sergiledi. İYİ Parti ve YRP ise düşük oranlarla varlıklarını koruyor.

Ekonomik sorunlar, seçmenin sandıkta vereceği kararı şekillendiriyor. Anket, vatandaşın geçim derdine çözüm beklediğini ve mevcut iktidara güvenin azaldığını ortaya koyuyor.

a.jpg

b.jpg

Son Haberler
Victor Osimhen sezonu rekorla tamamladı
Victor Osimhen sezonu rekorla tamamladı
Tekke’den gelecek mesajı: Evlatlarınıza güvenin
Tekke’den gelecek mesajı: Evlatlarınıza güvenin
Yılmaz Özdil'den ortalığı birbirine katacak CHP açıklaması!
Yılmaz Özdil'den ortalığı birbirine katacak CHP açıklaması!
Suç örgütüne operasyon
Suç örgütüne operasyon
Konya’da iki ayrı trafik kazası: 5 yaralı
Konya’da iki ayrı trafik kazası: 5 yaralı