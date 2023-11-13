Erdoğan'ın yeni gölgesi ortaya çıktı. Emre Ulaş çizdi

Usta karikatürist Emre Ulaş, Özgür Özel’in 11 Kasım tarihinde ilan ettiği ‘Gölge Kabine’nin, Erdoğan hükümetini nasıl takip edeceğini çizdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Erdoğan'ın yeni gölgesi ortaya çıktı. Emre Ulaş çizdi

Mizahın ve hicvin usta ismi Emre Ulaş, CHP’de Özgür Özel’in Genel Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra yaptığı ilk somut hamleyi, Gölge Kabinesini resmetti.

İşte tek karede Gölge Kabine’nin karikatürü:

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11 Kasım tarihinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin Gölge Kabinesini ilan etti.

Kabine’de, AKP hükümetinde görevli olan Bakanların bir nevi gölgesi olacak, yaptıkları ve attıkları her adımları takip edecek gölge bakanlar görev aldı.

Ulaş’ın çizdiği karikatürde Erdoğan’ın adım atarken arkasına baktığı ve ardında Gölge Kabine’nin onu nasıl takip ettiği resmedildi.

2 gün önce ilan edilen Gölge Kabine’nin görevinin ne olduğu bu karikatür sayesinde net bir şekilde anlaşılabilecek.

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