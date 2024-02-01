Erdoğan’ın ziyareti öncesi Sisi zor durumda

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 12 yıl aradan sonra ziyaret edeceği Abdülfettah es-Sisi yönetimindeki Orta Doğu'nun en kalabalık ülkesi Mısır zor günler geçiriyor Erdoğan’ın 14 Şubat'ta Mısır’a bir ziyaret yapması bekleniyor. Erdoğan’ın Sisi ile yapacağı görüşmelerde Gazze’ye yardım sevkiyatı ve bölgedeki savaşın sona erdirilmesi için atılabilecek adımların masaya yatırılması bekleniyor.

EKONOMİK BUHRAN YAŞANIYOR

Ancak Erdoğan'ın ziyareti öncesinde Mısır, İsrail-Filistin çatışmalarının etkisiyle son yılların en kötü ekonomik krizine saplanmış durumda.Son dönemde büyük bir ekonomik buhran yaşayan Kahire şu anda 3 milyar dolarlık kurtarma programını artırmak için Uluslararası Para Fonu (IMF) ile görüşmelerde bulunuyor. Moody's bu rakamın 10 milyar dolara kadar yükseltilebileceği ihtimalinin yüksek olduğunu söylüyor. IMF heyeti ise ziyaretini hafta sonuna kadar uzatmış durumda.

Mısır halihazırda, seri temerrüde düşen Arjantin'den sonra IMF'nin ikinci en büyük borç alan ülkesi konumunda. Öte yandan Mısır'ın önceki kurtarmalarına katılan petrol zengini Körfez ülkelerinin yeni bir anlaşmanın parçası olması beklenmiyor.

ÜLKEDE CİDDİ DÖVİZ KRİZİ VAR

Ayrıca Mısır Merkez Bankası, 2022 başından bu yana Mısır lirasını üç kez devalüe ederek dolar karşısında yarı yarıya değer kaybetmesine neden oldu. Ancak Dolar/Mısır lirası resmi kuru mart ayından bu yana dolar başına 30,9 civarında seyrederken, bu hafta karaborsada 65 ila 70 arasında işlem gördü.

Karaborsa ve resmi kur makası ülkedeki ciddi döviz krizinin en büyük göstergelerinden birisi. Diğer yandan IMF'nin anlaşmayı imzalamak için Mısır lirasının dalgalı kura geçmesini isteyebileceği düşünülüyor.

BORSA GERİLEDİ, MISIR LİRASI DEĞER KAYBI YAŞIYOR

Öte yandan Mısır borsası dün sert geriledi ve dövizin devalüasyonuna ilişkin artan tahminlerin etkisiyle sekiz yılın en güçlü aylık yükselişini baskıladı. Mısır borsasının gösterge endeksi olan EGX30 hisse senedi endeksi yüzde 7'ye kadar düştü.

Uzmanlara göre, Mısır lirasında yine değer kaybının yaklaştığı yönündeki söylentilerin yoğunlaştıkça hisse senetleri satılmaya devam ettiğini belirtiyor.

100 MİLYONLUK NÜFUSUN YÜZDE 30’U YOKSUL

Resmi verilerin gösterdiğine göre; Mısır’ın 100 milyonluk nüfusunun yaklaşık yüzde 30'unun yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Ülkede geçtiğimiz yıllarda çeşitli kemer sıkma tedbirleri de uygulamaya konuldu.

Akaryakıt gibi birçok temel üründeki sübvansiyonların kaldırılması da fiyatların yükselmesine neden oldu.