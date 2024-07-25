Ereğli'de aynı yönde giden yolcu otobüsleri çarpıştı

Vedat Yıldırım - Konya / Yeniçağ

Gece saatlerinde Türkmen Kavşağında meydana gelen kazada, Ömer Akgündüz’ün idaresindeki 48 ABR 801 plakalı yolcu otobüsü Mehmet Arslan’ın kullandığı34 SD 1021 plakalı otobüsle çarpıştı.

Kazanın etkisiyle otobüslerden biri refüje çıkarak durabildi.

Meydana gelen kazanın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. İhbar sonrası kısa süre içerisinde bölgeye intikal eden ekipler yaşanan kazada ölen ya da yaralanan olmadığını belirledi.

aşanan kaza sonrası yolcular bölgeye gelen başka otobüslerle yolculuklarına devam etti.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.