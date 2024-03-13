Ereğli'de emniyet ve jandarmanın haftalık icraatı açıklandı

YENİÇAĞ - Konya / Vedat YILDIRIM

Konya'nın Ereğli ilçesinde yapılan operasyonlarda yakalanan kişiler ve ele geçirilen maddeler sıralandı.

Jandarma ve emniyetten yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi.

Haklarında farklı suçlardan aranma kaydı bulunan 20 şahıs yakalanmıştır.

-Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından haklarında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 4 şahıs, ifadeden dolayı aranan 5 şahıs olmak üzere toplam 9 aranan şahıs yakalanmıştır.

-Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından haklarında farklı şuçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve ifadeden dolayı aranan toplam 11 aranan şahıs yakalanmıştır.

3 Narkotik yakalamasında 6 şüpheliye işlem yapılmış,

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 3 narkotik yakalamasında;

-17,15 gr metamfetamin maddesi,

-12 adet sentetik ecza hap maddesi,

-5 adet poşetlenmiş narkotik madde,

Ele geçirilmiştir. İşlem yapılan şüphelilerden 2’si tutuklanmıştır.

Resmi ekiplerce 1 hırsızlık olayına suçüstü müdahale edilmiş, 1 şüpheli yakalanmıştır.

1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirilmiştir.

Yapılan çalışmalarda bir ikamette bulunan Suriye uyruklu 16 şahsın yapılan kontrollerinde; 12 şahsın Geçici Kimlik Belgesi olmadığı tespit edilmiştir. 12 Suriye uyruklu şahıs sınır dışı edilmek üzere Konya İl Göç Müdürlüğüne teslim edilmiştir.