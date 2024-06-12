Ereğli'de zihinsel engelli genç kız, ailesini eve kilitledi ve darbetti

Kaynak: DHA
Ereğli'de zihinsel engelli genç kız, ailesini eve kilitledi ve darbetti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 13 yaşındaki zihinsel engelli Tuana D., annesi Gönül K. (48) ve anneannesini evde kapıyı kilitleyerek alıkoyup darbetti.

Anneanne G.D. kaçarak kırtasiyeye sığındı. Polisin bir saatlik ikna çalışması sonucunda Tuana D. evden çıkarıldı. Ambulansa bindirilirken ters kelepçe takılan Tuana'yı yalnız bırakmak istemeyen annesi de onunla birlikte ambulansa bindi.

Olay, Müftü Mahallesi, Erdemir Caddesi üzerinde saat 14.00 sularında meydana geldi. Zihinsel engelli Tuana D., sinir krizi geçirerek önce anneannesine saldırmaya çalıştı. Yaşlı kadın, torununun elinden kurtulup kırtasiyeye sığındı ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Anne Gönül K. ise kızıyla evde kaldı. Tuana D., kapıyı kilitledikten sonra annesini evde alıkoyup darbetti.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tuana D., polis memurunun ikna etmesiyle evden alınarak ambulansa bindirildi. Yüzündeki morluklara rağmen çocuğunu bırakmak istemeyen anne Gönül K. da ambulansa alındı. Ereğli Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan Tuana D. ve annesiyle birlikte anneanne de tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Tuana D.'nin ambulansa ters kelepçe ile bindirilmesi dikkat çekti. Ayrıca, kız çocuğunun annesini daha önce de darbettiği ortaya çıktı.

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