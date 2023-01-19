Araştırmadan ortaya çıktı. Ereksiyon hapları kalbe iyi geliyor

Independent Türkçe'nin haberine göre; Erektil disfonksiyon halk arasında iktidarsızlık olarak biliniyor. Bunun ilaçlarının kalp rahatsızlıkları riskini azaltabileceğinin ortaya çıkması dikkat çekti.

Araştırmacılar, hakemli bilimsel dergi Science Advances'ta yayımlanan araştırmada Fosfodiesteraz-5 İnhibitörleri (PDE-5i) diye bilinen ilaç sınıfının etkilerini ve ulusal sağlık sigorta kurumu Medicare'in 2006'dan 2020'ye kadar toplanan veri tabanındaki kayıtlarını incelediği bildirildi.

ÖLÜM ORANI DA YÜZDE 39 DAHA DÜŞÜKTÜ

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kaliforniya eyaletindeki Huntington Tıbbi Araştırma Enstitüsü'nden araştırmacılar, halk arasında iktidarsızlık olarak bilinen erektil disfonksiyon ilaçlarının kalp rahatsızlıkları riskini azaltabileceği ortaya koydu.

Bunun sonucunda PDE-5i ilaçları alan erkeklerde kalp yetmezliği oranının yüzde 17 daha düşük, anjiyoplasti (hastalıklı damarı açmak için yapılan operasyon) ihtiyacının yüzde 15 daha az olduğu belirlendi.

Bulgular göre bu kişiler arasında kalp hastalığıyla ilişkili komplikasyonlardan ölüm oranı da yüzde 39 daha düşüktü.

“BÜYÜK BİR GRUPTA İLK KEZ ARAŞTIRILDI”

Enstitüden yayımlanan basın açıklamasında, “Bu çalışmada erektil disfonksiyondan mustarip 70 binden fazla erkeğin sağlık kayıtları analiz edildi” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, araştırmanın “önemli bir dönüm noktasına” işaret ettiği belirtilirken, “PDE-5i ilaçlarının kullanımı ve kalp sağlığı arasındaki ilişki, ABD'de erektil disfonksiyondan mustarip, düşük risk altındaki erkeklerden oluşan büyük bir grupta ilk kez araştırıldı” ifadelerine yer verildi.