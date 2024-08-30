Ergin Ataman 3. Türkü Atina'ya getiriyor

Başantrenör Ergin Ataman'ın isteğiyle transfer edilen Yurtseven, Utah Jazz'dan ayrıldıktan sonra boşta kalmıştı.

26 yaşındaki oyuncu ile yıllık 1 milyon Euro karşılığında 2 yıllık sözleşme imzalanacak.

Bu transfer gerçekleşirse, Yurtseven, Ataman ve yardımcı antrenör Cenk Yıldırım'ın ardından Panathinaikos'taki üçüncü Türk olacak.

Panathinaikos, Yurtseven ile 5 numara pozisyonunu güçlendirmeyi hedefliyor.

PANATHINAIKOS'TA KRAL

Ergin Ataman, Panathinaikos'un başantrenörü olarak büyük başarılara imza atmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon, Panathinaikos'u EuroLeague şampiyonluğuna taşıyan Ataman, bu başarıyla birlikte üçüncü EuroLeague zaferini elde etti.

Giannis Antetokounmpo, Ataman'ı dünyanın en iyi koçu olarak nitelendirdi.

Ataman, takımın başarısını sıkı çalışmaya ve oyuncuların uyumuna bağladı. Ayrıca, Türkiye Milli Takımı'nın başantrenörlüğünü de üstlenen Ataman, ikinci döneminde milli takımı yönetiyor.

Panathinaikos, yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ederken, Ataman'ın liderliğinde büyük hedeflere odaklanmış durumda.