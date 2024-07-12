Ergin Ataman Çeşme'de yakalandı

Yunan ekibi Panathinaikos'un başında 2023-2024 sezonunu çifte kupayla tamamlayan Ataman, bu yıl da ailesiyle birlikte Çeşme'yi tercih etti.

58 yaşındaki başarılı başantrenör, Fun Beach'te sıcaktan bunalınca kendini Ege'nin serin sularına bıraktı.

Deniz keyfi sonrası arkadaşlarıyla sohbetine kaldığı yerden devam etti.

KAFAYI SARIC'E TAKTI

THY EuroLeague'in son şampiyonu Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan temsilcisi Panathinaikos'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Deneyimli başantrenörün, Avrupa'da son olarak Anadolu Efes forması giyen Dario Saric'i istediği belirtildi.

Panathinaikos, Avrupa'da son olarak Anadolu Efes forması giyen Dario Saric ile ilgileniyor. Haberde, Panathinaikos'un Saric'e teklifte bulunduğu ve Ergin Ataman'ın Hırvat oyuncuyu takımda görmeyi çok istediği ifade edildi.

2016 yılında Anadolu Efes'ten ayrılan Saric, NBA'de Philadelphia 76ers, Minnesota Timberwolves, Phoenix Suns, Oklahoma City Thunder ve son olarak geçen sezon Golden State Warriors formalarını giydi.

Geçtiğimiz sezon 64 karşılaşmada süre alan Saric, maç başına 8.0 sayı, 4.4 ribaund ve 2.3 asist ortalamaları yakaladı.