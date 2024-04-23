Ergin Ataman dağıldı

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Ergin Ataman dağıldı
Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, THY EuroLeague play off ilk maçında konuk ettiği Maccabi Tel Aviv'e 91-87 yenildi, seride 1-0 geriye düştü.

THY Euroleague'de play off heyecanı başladı.

Normal sezonu ikinci sırada tamamlayan Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos normal sezonun yedincisi, İsral ekibi Macabi Tel Aviv'i konuk etti.

Yunan temsilcisi; OAKA'da binlerce taraftarının önünde rakibine 91-87'lik skorla mağlup olarak seride 1-0 geriye düştü.

Karşılaşmanın son saniyelerinde skor 89-87 Maccabi'nin üstünlüğündeyken Panathiaikos'un yıldız oyuncusu Sloukas kritik bir top kaybına imza atıp mağlubiyette önemli rol oynadı.

Seride üç galibiyete ulaşan takım adını Final Four'a yazdıracak.

İkinci maç 25 Nisan Perşembe akşamı yine OAKA'da oynanacak.

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