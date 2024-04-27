Ergin Ataman görünce çıldırdı. 'Ben İsrailliyim' diyen kişiye yaptığı hareket olay oldu

THY EuroLeague paly-off mücadelesinde Panathinaikos İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile karşılaştı.

OAKA Arena’da oynanan mücadeleyi 95-79 kazanarak seride durumu 1-1’e getirmeyi başardı.

Gergin geçen ilk maçın ardından rövanş maçında da son düdüğün çalmasının ardından ortalık karıştı.

Takımların soyunma odasına doğru gittiği sırada kendi odalarının yanında rakip takımdan birini gören Ergin Ataman "Bu adam kim?" "Soyunma odamızda ne yapıyorsun?" diye bağırdı, karşısındakinin "Ben İsrailliyim" cevabına sinirlenen Ergin Ataman adamın üstüne yürürken güçlükle durduruldu.

Yaşananlardan dolayı Ergin Ataman’ı suçlarken deneyimli başantrenörün takımlarına küfür ettiğini iddia etti.

Serinin ilk maçında Maccabi Panathinaikos’u mağlup etmiş karşılaşmanın ardından Ergin Ataman ve Panathinaikos kulübü hakemlerin yanlış kararlar vererek bunun altında rakiplerinin İsrailli olmalarının yattığını söylemişti.