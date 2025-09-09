Ergin Ataman gözyaşlarını tutamadı

Ergin Ataman gözyaşlarını tutamadı

Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya'yı 91-77 deviren 12 Dev Adam'ın hocası Ergin Ataman karşılaşma sonrası verdiği röportajda duygularına hakim olamadı.

Türkiye A Milli Basketbol Takımı, 24 yıl sonra Avrupa Şampiyonasında yedide yedi yaparak yarı finale yükseldi. 2001'de Türkiye'de yapılan ve final oynadığımız turnuvadan sonra şimdiden en iyi dereceyi elde eden 12 Dev Adam'ın başantrenörü Ergin Ataman, çeyrek finalde Polonya'yı 91-77 yendikleri karşılaşmanın sonunda TRT'ye verdiği söyleşide gözyaşarına engel olamadı.

"BU ÇOCUKLAR HER ŞEYİ HAK EDİYORLAR"

Ergin Ataman şöyle konuştu:

"Yıllar sonra yarı finaldeyiz. Avrupa Şampiyonluğu tarihinde ikinci kez yarı finale çıktık. Çok büyük bir madalya şansımız var. Bu çocuklar her şeyi hak ediyorlar. İnşallah sonu madalya olur.

Herkes çok iyi oynadı. Şimdi iyice dinlenip cuma günü yarı final maçını kazanıp final oynamak istiyoruz."

Milli oyuncular Kenan Sipahi Polonya zaferini geçen sene hayatını kaybeden İlkan Karaman'a armağan ederek şu açıklamalarda bulundular.

Kenan Sipahi: "İyi bir ekibiz. Bugüne kadar iyi mücadele ettik. Birlikte vakit geçirmekten zevk alan bir grubuz. İki maçımız daha var. Kupayı istiyoruz."

Cedi Osman: "İyiyim. Bir problem yok. Sadece riske etmek istemedik. Herkesle gurur duyuyorum. Umarım kupayla ayrılan taraf oluruz."

Furkan Korkmaz: "Sadece maç kazanmıyoruz. İyi bir basketbol oynuyoruz. Bazen duyguları ifade etmek çok zorç Gurur duyuyorum, duymaya da devam edeceğiz."

Alperen Şengün: "Kazandığımız için çok mutluyuz. Bugün bunu kutlayıp sonra diğer maça odaklanacağız. Kupa için çıkacağz. İnşallah kazanırız."

