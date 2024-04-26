Ergin Ataman İsrail tehdidide yanıt verdi: Ben Türküm

Ergin Ataman yönetimindeki Yunan ekibi Panathinaikos, THY EuroLeague play-off serisi ikinci maçında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i 95-79 yendi seriyi 1-1'e getirdi.

Karşılaşma sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan koç Ergin Ataman, “Maccabi teknik ekibinden biri, 'İsrail'de göreceksin. Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin' dedi" ifadelerini kullandı.

Ataman sözlerini, "Ben Ergin Ataman'ım. Panathiniakos koçuyum. Türkiye Milli Takımı koçuyum. Bana hiçbir şey yapamazsınız" diyerek tamamladı.

Maccabi - Panathinaikos serisinde bir sonraki maç İsrail ekibinin güvenlik önlemlerine dair talebi doğrultusunda normal sezon boyunca olduğu gibi Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanacak.