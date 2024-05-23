Ergin Ataman tartaklandı

Ataman, polis tarafından tartaklandığını belirtti.

Dün akşam saatlerinde Berlin'e ulaşan Panathinaikos kafilesi otel girişinde Fenerbahçeli taraftarların sözlü tacizine uğradı.

Ataman, yaptığı açıklamada, "Konaklayacağımız otele girerken ilk önce Fenerbahçe taraftarının saldırısına uğradım. Daha sonra ailemle asansöre binerken bizi koruması gereken polisin beni itmesi sonucunda yere düştüm. Beni tartakladı.

Bu olayın görüntüleri ve şahitleri var. Cumhurbaşkanlığımıza, Dışişleri Bakanlığımıza ve Berlin Büyükelçiliğimize haber verdik. Sağ olsun ilgilendiler" ifadelerini kullandı.