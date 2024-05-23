Ergin Ataman tartaklandı

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Ergin Ataman tartaklandı

Berlin'de oynanacak THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonu öncesinde Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman ile Fenerbahçeli taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.

Ataman, polis tarafından tartaklandığını belirtti.

Dün akşam saatlerinde Berlin'e ulaşan Panathinaikos kafilesi otel girişinde Fenerbahçeli taraftarların sözlü tacizine uğradı.

Ataman, yaptığı açıklamada, "Konaklayacağımız otele girerken ilk önce Fenerbahçe taraftarının saldırısına uğradım. Daha sonra ailemle asansöre binerken bizi koruması gereken polisin beni itmesi sonucunda yere düştüm. Beni tartakladı.

Bu olayın görüntüleri ve şahitleri var. Cumhurbaşkanlığımıza, Dışişleri Bakanlığımıza ve Berlin Büyükelçiliğimize haber verdik. Sağ olsun ilgilendiler" ifadelerini kullandı.

screenshot-5.png

screenshot-4.png

İlgili Haberler
Ergin Ataman Berlin'de çıldırdı. Fenerbahçe taraftarıyla küfürleşti
Ergin Ataman Fenerbahçe'yi hedef gösterdi
Son Haberler
Ali Koç kararını verdi Spor
Ali Koç kararını verdi
Getir’e kimlere çökmeye çalışıyor? İş dünyası koridorlarını çalkalayan olay Ekonomi
Getir’e kimlere çökmeye çalışıyor? İş dünyası koridorlarını çalkalayan olay
Tuvalet yaparken yanmanız varsa dikkat! Uzmanlardan kritik uyarılar Sağlık
Tuvalet yaparken yanmanız varsa dikkat! Uzmanlardan kritik uyarılar
Final maçında ortalık fena karıştı Spor
Final maçında ortalık fena karıştı
Bakanlık Limak’a 15 milyon lira kira ödeyecek. Tasarruf bunun neresinde? Gündem
Bakanlık Limak’a 15 milyon lira kira ödeyecek. Tasarruf bunun neresinde?
Edirne'de 21 kaçak yakalandı Yerel Haberler
Edirne'de 21 kaçak yakalandı
Türkan Şoray herkesi korkuttu Magazin
Türkan Şoray herkesi korkuttu