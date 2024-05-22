Ergin Ataman Fenerbahçe'yi hedef gösterdi

Ataman ilk olarak, Fenerbahçe Beko ile oynayacakları yarı final maçına kilitlendiklerini belirtti.

"Kendimize güvenen bir savunma takımıyız" diye sözlerine başlayan Ergin Ataman, "Tüm sezon boyunca EuroLeague'de en sağlam savunmayı biz sergiledik. Tek maçlık durumlarda savunmanın kritik olduğuna inanıyorum. Hücum bazen tutarsız olabilir, ama savunmamız Fenerbahçe karşısında en büyük avantajımız olacak" ifadelerini kullandı.

Maccabi serisindeki ilk maçta aldıkları yenilginin ardından "Final Four'a çıkamazsak gelecek sezon burada olmayacağım" diyen Ataman, bu sözleriyle ilgili olarak da şu sözleri söyledi: Yaşanan şoku aşmak için yeni bir şok yaratmam gerekiyordu. Bu, takım için, oyuncular, taraftarlar ve siz gazeteciler için... Sizler bu tür açıklamaları seviyorsunuz. Herkese 'Merak etmeyin, ilk maçı kaybettik ama Final Four'a ulaşacağız' dedim. Atina'yı çok seviyorum, her gün deniz kenarındayım. Burayı terk etmek istemem ama risk aldım ve bu riskin karşılığını aldım.

Final Four'un diğer yarısında Olympiakos ile Real Madrid'in mücadele edeceğini belirten Ataman, iki Yunan takımının olası final karşılaşması üzerine şunları ekledi:

Olympiakos, Barcelona'ya karşı mükemmel bir performans sergiledi. Açıkçası, kazanmalarını ben de istedim. Koç Bartzokas son yıllarda harika bir sistem kurdu, sahada her zaman mücadeleci bir takım var. İyi hücum ediyorlar ve disiplinliler. Real Madrid ise tamamen farklı bir takım. Campazzo, Hezonja, Musa ve Tavares gibi isimlerle zengin bir hücum yelpazeleri var. Ancak Olympiakos daha sert ve agresif oynuyor. Çok çekişmeli bir maç olacak ve sonucu tahmin etmek güç. Real Madrid bu Final Four'da favori gibi görünse de, Olympiakos'un kolay pes edeceğini düşünmüyorum. Bu yüzden şansları yüzde 50- yüzde 50 olarak görüyorum.