Ergin Ataman yumruk salladı güzel spiker de şaşırdı

Kaynak: Haber Merkezi
Ergin Ataman yumruk salladı güzel spiker de şaşırdı
Ergin Ataman Panathinaikos'la EuroLeague'de Final Four'a çıkmasının ardından konuştu.

THY EuroLeague play-off çeyrek finalinde İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i 81-72 yenen Yunanistan ekibi Panathinaikos seriyi 3-2 kazanarak Final Four'a çıktı.

Panathinaikos'la 12 yıl sonra sonra adını Final Four'a yazdıran Ergin Ataman, maç sonu canlı yayında güzel spikeri yaptığı hareketle şaşırttı.

Ataman, yumruklarını sıkıp havada salladıktan sonra, "Bu yumrukları bir kez daha göstermek istiyorum. Tüm Türkiye için, tüm Türk vatandaşları için. Euroleague şampiyonluğu için geliyoruz, bu yumruklar bütün Avrupa'ya gelsin" dedi.

Ergin Ataman ayrıca, "İnanılmaz bir atmosferle seriyi tekrar taşımayı başardık. Harika bir sezon geçirdik. Hiçbir zaman öz güvenimizi kaybetmedik. Her zaman kendimize, oyuncularımıza inandık" diye konuştu.

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