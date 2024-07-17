Ergin Ataman'a Atina'da oturma müsadesi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ergin Ataman'a Atina'da oturma müsadesi

Euroleague şampiyonu Panathinaikos Ergin Ataman'la 4 yıl daha devam etme kararı aldı.

Yunan basketbol takımı Panathinaikos, başantrenör Ergin Ataman ile olan sözleşmesini 4 yıl daha uzattı.

THY EuroLeague'in son şampiyonu Panathinaikos, Ataman'ın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattığını resmen duyurdu.

"ATİNA'DA İKAMET ETTİRMEMİZ GEREKİR"

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Ataman ile imzalanan yeni anlaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Real Madrid'i geçerek 5 Avrupa serisi hedefi koyduğunuzda, ihtiyacınız olan tüm sporcuları takımda tutmanızın yanı sıra Maestro'yu (Ergin Ataman) da yıllarca Atina'da ikamet ettirmeniz gerekir." ifadelerini kullandı.

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