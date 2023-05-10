Ergin Ataman'dan Panathinaikos kararı

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Panathinaikos ile henüz resmi bir anlaşma imzalamadıklarını açıklarken sezon sonu için de Anadolu Efes'e mesaj gönderdi.

Ergin Ataman'dan Panathinaikos kararı

Ergin Ataman, ''Anadolu Efes kulübü benim sadece profesyonel olarak görev aldığım bir kulüp değil; başkan, yönetim, kadro, taraftar ile çok güçlü aile bağlarımız var. Sezon sonu ortak kararımız ne olursa olsun bu bağın hep devam edeceğine inanıyorum.'' dedi.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Panathinaikos ile görüşmeleri, Anadolu Efes ve Milli Takım hakkında açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli çalıştırıcı, “Panathinaikos ile resmi olarak henüz bir anlaşma imzalamadık, sezon sonu olası bir birliktelikte neler yapılabileceğini konuşuyoruz. EuroLeague çok zor bir lig, Final Four oynamak, şampiyon olmak için büyük emek gerekiyor. Anadolu Efes’te 2021 ve 2022’de bunu başarmış olmanın gururunu hala yaşıyorum. Şu an sadece Avrupa’da dört takım bu sezon şampiyonluk için mücadele edecek. Diğer tüm takımlar gibi biz de kendi lig şampiyonluğu mücadelemize devam edeceğiz. Türkiye’de çok zorlu bir play-off serisi oynanacak. Anadolu Efes olarak bir kez daha şampiyon olacağımıza inanıyorum.

"AĞUSTOS'TA.."

Anadolu Efes kulübü benim sadece profesyonel olarak görev aldığım bir kulüp değil; başkan, yönetim, kadro, taraftar ile çok güçlü aile bağlarımız var. Sezon sonu ortak kararımız ne olursa olsun bu bağın hep devam edeceğine inanıyorum. Ağustos ayında A Milli Takımımız İstanbul’da çok önemli bir olimpiyat elemeleri turnuvası oynayacak. Temmuz ayının ortasında hazırlıklarımız başlayacak ve umarım tam kadro olarak Türk basketbolunu olimpiyatlara taşımak için mücadele edeceğiz. Hırvatistan, Ukrayna, Belçika gibi zorlu takımları geçip turnuvada birinci olmak tek hedefimiz” diye konuştu. (DHA)

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