9 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Ergin Ataman'dan Tel Aviv'e Fair-Play mesajı

Ergin Ataman'dan Tel Aviv'e Fair-Play mesajı

Anadolu Efes ve Maccabi Playtika Tel Aviv maçı öncesi Ergin Ataman, Fair-Play mesajı gönderdi.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 13:40
Takip Et
Ergin Ataman'dan Tel Aviv'e Fair-Play mesajı
+
Aa
-

Turkish Airlines Euroleague 28. hafta maçında 10 Mart 2023, Cuma günü İsrail'in Maccabi Playtika Tel Aviv takımını konuk edecek olan Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman açıklamalarda bulundu.

"UTANÇ VERİCİYDİ"
Karşılaşma ile ilgili görüşlerini açıklayan deneyimli antrenör Ergin Ataman, Fair-Play mesajı da verdi; "Maccabi Playtika Tel Aviv maçı play-off için en önemli maçımız... Eksiklerimize rağmen taraftarımızın yaratacağı atmosfer ve motivasyon ile mutlaka kazanacağız. Her zaman centilmenliği ve sporu güzelleştiren Fair-Play ruhunu sahaya yansıtan taraftarımızın güzelliğini dün akşam bir kez daha anladım. Belgrad'da dün akşam tüm Kızılyıldız taraftarının maç boyunca susmaksızın şahsıma ettiği küfürler, spor ve EuroLeague organizasyonu adına utanç vericiydi."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
1
﻿Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Ünlü isim ikinci anketin sonucunu açıkladı. Fark çok büyük herkes şokta. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
2
﻿Ünlü isim ikinci anketin sonucunu açıkladı. Fark çok büyük herkes şokta. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
﻿Ünlü isim ikinci anketin sonucunu açıkladı. Fark çok büyük herkes şokta. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
﻿Sözcü TV'de istifa depreminin nedeni belli oldu
3
﻿Sözcü TV'de istifa depreminin nedeni belli oldu
﻿Sözcü TV'de istifa depreminin nedeni belli oldu
﻿Saadet Partisi'nden AKP'ye çok sert Erbakan tepkisi
4
﻿Saadet Partisi'nden AKP'ye çok sert Erbakan tepkisi
﻿Saadet Partisi'nden AKP'ye çok sert Erbakan tepkisi
﻿Güvenlikçi genç işinden olma pahasına video çekip bu sözleri söyledi. Kardeşim kötü bir şey söyleme. İşinden olursun diye mesaj geldi
5
﻿Güvenlikçi genç işinden olma pahasına video çekip bu sözleri söyledi. Kardeşim kötü bir şey söyleme. İşinden olursun diye mesaj geldi
﻿Güvenlikçi genç işinden olma pahasına video çekip bu sözleri söyledi. Kardeşim kötü bir şey söyleme. İşinden olursun diye mesaj geldi
﻿RTÜK'ten Habertürk ve Flash Haber TV'ye ceza. Gerekçelerine kargalar bile güler
6
﻿RTÜK'ten Habertürk ve Flash Haber TV'ye ceza. Gerekçelerine kargalar bile güler
﻿RTÜK'ten Habertürk ve Flash Haber TV'ye ceza. Gerekçelerine kargalar bile güler
﻿Kambur olanlar hangi mesleklere alınmıyor
7
﻿Kambur olanlar hangi mesleklere alınmıyor
﻿Kambur olanlar hangi mesleklere alınmıyor
﻿Borsa günün ilk yarısında yükseldi
﻿Borsa günün ilk yarısında yükseldi
﻿Borsa günün ilk yarısında yükseldi
﻿Uyuz hastalığı nedir?
﻿Uyuz hastalığı nedir?
﻿Uyuz hastalığı nedir?
﻿6 ay 6 bin km düzenlemesine uymayanlara 35 milyon lira ceza kesildi
﻿6 ay 6 bin km düzenlemesine uymayanlara 35 milyon lira ceza kesildi
﻿6 ay 6 bin km düzenlemesine uymayanlara 35 milyon lira ceza kesildi
﻿Rusya’nın bu geceki saldırılarında çok sayıda ölü ve yaralılar var
﻿Rusya’nın bu geceki saldırılarında çok sayıda ölü ve yaralılar var
﻿Rusya’nın bu geceki saldırılarında çok sayıda ölü ve yaralılar var
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.