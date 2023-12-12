Eric Bailly'nin menajerinden Beşiktaş'ı tehdit gibi açıklama

Beşiktaş Kulübü; Eric Bailly, Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Jean Onana ve Rachid Ghezzal'ı "performans düşüklüğü" ve "takım içindeki uyumsuzluklar" nedeniyle kadro dışı bırakmıştı.

Kadro dışı olan isimlerden Eric Bailly için sert bir açıklama geldi.

Fildişili oyuncunun menajeri Rafaela Pimenta, Bailly için yaptığı açıklamada, oyuncunun haklarının ihlal edildiğini söyledi.

Pimenta, "Kadro dışı kalmasına şok olduk ve bu bizi çok şaşırttı. Eric'in yanlış bir şey yapmadığını bildiğimiz için tepkimizi göstermeye hazırlanıyoruz. Oyuncunun hakları ihlal ediliyor ve onu koruyacağımızdan emin olabilirsiniz" diye konuştu.