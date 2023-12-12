Eric Bailly'nin menajerinden Beşiktaş'ı tehdit gibi açıklama

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan isimlerden Eric Bailly'nin menajeri, "Tepki göstermeye hazırlanıyoruz" dedi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Eric Bailly'nin menajerinden Beşiktaş'ı tehdit gibi açıklama

Beşiktaş Kulübü; Eric Bailly, Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Jean Onana ve Rachid Ghezzal'ı "performans düşüklüğü" ve "takım içindeki uyumsuzluklar" nedeniyle kadro dışı bırakmıştı.

Kadro dışı olan isimlerden Eric Bailly için sert bir açıklama geldi.

Fildişili oyuncunun menajeri Rafaela Pimenta, Bailly için yaptığı açıklamada, oyuncunun haklarının ihlal edildiğini söyledi.

Pimenta, "Kadro dışı kalmasına şok olduk ve bu bizi çok şaşırttı. Eric'in yanlış bir şey yapmadığını bildiğimiz için tepkimizi göstermeye hazırlanıyoruz. Oyuncunun hakları ihlal ediliyor ve onu koruyacağımızdan emin olabilirsiniz" diye konuştu.

İlgili Haberler
Beşiktaş'ın Rıza Çalımbay kararı belli oldu. Yerine bakın kim gelecek? Gürel Yurttaş yazdı
Samet Aybaba istemedi, Beşiktaş Antalya kampını iptal etti
Samet Aybaba istemedi, Beşiktaş Antalya kampını iptal etti
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan kadro dışı kalan futbolcular ile ilgili flaş açıklama
Beşiktaş'ta büyük operasyon. 5 yıldız kadro dışı bırakıldı
Öne Çıkanlar
Katil Somalilinin ifadesini yalanlayan yeni bilgiler ortaya çıktı. Tanık Yeniçağ'a konuştu
Katil Somalilinin ifadesini yalanlayan yeni bilgiler ortaya çıktı. Tanık Yeniçağ'a konuştu
MasterChef All Star 177. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 177. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Kurye katili Somali Cumhurbaşkanının oğlu silah tüccarı mı?
Kurye katili Somali Cumhurbaşkanının oğlu silah tüccarı mı?
Şansal Büyüka 'Bu kadar aptal mıyız' dedi Türk futbolundaki skandalları tek tek sıraladı. TFF'ye tarihi çağrı yaptı
Şansal Büyüka 'Bu kadar aptal mıyız' dedi Türk futbolundaki skandalları tek tek sıraladı. TFF'ye tarihi çağrı yaptı
Kurye katilinin babası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Isparta’dan neden ev aldı?
Kurye katilinin babası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Isparta’dan neden ev aldı?
Son Haberler
AKP’li yetkililerden Faruk Koca hakkında ilk açıklama Gündem
AKP’li yetkililerden Faruk Koca hakkında ilk açıklama
Özgür Özel'den Temel Karamollaoğlu'na geçmiş olsun telefonu Gündem
Özgür Özel'den Temel Karamollaoğlu'na geçmiş olsun telefonu
Şota Karagümrük'te mesaiye resmen başladı Spor
Şota Karagümrük'te mesaiye resmen başladı
Zabıta ile tartışan seyyar satıcı kendini yaktı Gündem
Zabıta ile tartışan seyyar satıcı kendini yaktı
Elektrikli battaniyenin patlaması sonucu yangın çıktı. 1 yaralı Gündem
Elektrikli battaniyenin patlaması sonucu yangın çıktı. 1 yaralı
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu Gündem
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu
Hakeme yumruğun arkasındakilerin kimliği ortaya çıktı. Emre Ulaş dayakçıları çizdi Karikatür
Hakeme yumruğun arkasındakilerin kimliği ortaya çıktı. Emre Ulaş dayakçıları çizdi