Eris varyantı (Eris virüsü) nedir, belirtileri nelerdir?

Memorial Tıbbi Yayın Kurulu tarafından yayınlanan bilgilere göre; Eris varyantı, omicron varyantının mutasyona uğramış, daha bulaşıcı olan alt türüdür. Boğaz ağrısı, öksürük, ateş, tat ile duyu kaybı ve burun akıntısı gibi bulgular eris varyantının da belirtileri arasındadır.

Eris varyantı (Eris virüsü) nedir?

Eris varyantı ya da Eris virüsü, bilimsel adı EG.5.1 olan COVID-19 varyantlarından biridir. Omicron varyantının mutasyona uğramış hali olan bu varyant, Dünya Sağlık Örgütü tarafından ‘izlenmesi gereken varyant’ olarak tanımlanmıştır. Temmuz ayında ortaya çıktığı açıklansa da başlangıcının daha da erken olduğu düşünülen eris virüsünün dünya üzerinde yayılma hızının artsa da henüz endişe edici bir durum söz konusu olmadığı belirtilmektedir.

Eris varyantı belirtileri nelerdir?

Eris varyantında ortaya çıkan belirtiler omicron ve diğer koronavirüs varyantlarına benzerdir. Boğaz ağrısı, baş ağrısı, burun akıntısı ya da tıkanıklığı, öksürük ve tat-koku değişikliği gibi soğuk algınlığı benzeri semptomlar gösterir. Ancak 65 yaş ve üzeri ya da bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde, virüs alt solunum yolları hastalıklarına da neden olabilir.

Eris varyantının koronavirüsten farkı nedir?

Eris varyantının koronavirüsten farkı, genotipteki küçük farklılıklardır. Bu farklılıklar, virüsün konakçı hücreye girişini kolaylaştıran spike proteini kısmında bulunur ve bağışıklığın işe yaramamasına neden olabilir. Bu nedenle eris varyantını daha bulaşıcı veya şiddetli sonuçlara neden olabilecek bir varyant olarak değerlendirmek mümkündür.

Eris varyantı PCR testi ile tespit edilir mi?

Eris varyantının PCR testi ile tespit edilmesinin mümkün olduğu söylenmektedir. Kendisinde COVID-19 benzeri semptomlar hisseden kişiler PCR testi yaptırmaktan çekinmemelidir.