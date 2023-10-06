Erisi öldüren yöntem ortaya çıktı. Ünlü profesör açıkladı

Korona virüsün mutasyona uğramış hali olan eris varyantı, Türkiye'de de görülerek ülkemizde paniğe neden oldu.

Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, kapanma ve toplu aşılama olmayacağını söylemesi dikkat çekti.

Ensonhaber'den Hüseyin Taha Karagöz'ün konuğu olan Prof. Dr. Oytun Erbaş, erisle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Prof. Dr. Oytun Erbaş şu ifadeleri dile getirdi:

“TUZLU SUYLA BURUN TEMİZLİĞİ”

“Ben dahil her insan defalarca Covid-19 geçirdi. İlk öksürerek covid aldım. Gelecekte Covid-19 yüzünden birçok kalıcı hastalık görülecek. Direnemezsiniz maske takılsa solunum yolu hastalığı yayılıyor. Ne kadar aşı olsan da sadece ağır geçirmeyi önlüyor. İnsanlar uzamış COvid-19'dan dolayı çok büyük sıkıntı çekecek. Ne kadar çok geçirdiniz, o kadar çok hasar bırakıyor. Varyantın tutunmasında en önemli engel okyanus suyu. Tuzlu suyla burun temizliği.

“AŞILAR DA BAZI KESİMDE SORUN YARATTI”

Covid-19 bir solunum yolu hastalığı grip gibi, Eris de böyle ağızda yara yapıyor. Mide bulantısı yapıyor. Covid hastalığında tehlikeli bir şey var, kalbe zarar veriyor. Zehirli bir protein var. İnsanlar Covid-19 geçirdikten sonra kafalarını toplayamıyorlar. Yapılan çalışmalarda yüzde 10 bundan etkileniyor. Aşı olduktan sonra yoğun hastalıktan koruyor. Aşılar da bazı kesimde sorun yarattı. Covid-19'un yaptığı tıksırıktın korkmuyorum organlara hasar veriyor.”

NE OLMUŞTU?

Eris varyantı, Covid-19’un omicron dalından gelen bir alt varyanttır. İlk olarak Şubat 2023’te görülmüştür ve dünya çapında 51 ülkede vakalar artıyor.

Eris varyantının daha ağır hastalığa veya diğer varyantlardan daha yüksek bir bulaşıcılığa neden olduğuna dair bir kanıt yoktur. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Eris’i düşük riskli bir varyant olarak değerlendirildi.

Türkiye’de Eris varyantına rastlanan 9 kişi yurtdışı temaslıdır ve aynı illerde bulunmaktadır. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kapanma veya toplu aşılama gibi önlemlerin alınmayacağını söylemişti.

Prof. Dr. Oytun Erbaş, Eris varyantının belirtilerinin omicrona benzediğini, ancak kalp ve beyin gibi organlara hasar verebileceğini söylemiştir. Ayrıca tuzlu suyla burun temizliği yapmanın varyantın tutunmasını engellediğini iddia etti.