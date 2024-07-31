Erişim engeli getirilen Medyaradar'dan açıklama

Turkuaz Medya'nın başvurusu üzerine Medyaradar.com sitesine erişim engeli getirildi. Engellemenin nedeni olarak, "Ekran Kedisi" adlı köşede 19 Temmuz'da yayımlanan ve "Turkuvaz Medya'nın içi boşaldı!" başlıklı bölüm gösterildi.

Alınan bilgilere göre bu yazı için istenen "içerik kaldırma" kararı siteye ve yöneticilere ulaşmadı. Turkuaz Medya, Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak sitenin tamamı için erişim engeli talebinde bulundu ve bu talep bir gün içinde kabul edildi.

İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 30 Temmuz 2024 tarihli ve 2024/6987 sayılı kararıyla Medyaradar sitesine erişim engellendi. Sadece yurt dışı IP adreslerinden ve Twitter üzerinden gelenler siteye erişim sağlayabiliyor. VPN uygulamaları kullanılarak ve X (Twitter) üzerinden giriş yapılarak siteye erişim mümkün.

Medyaradar avukatlarının, erişim engeli kararının ayrıntılarına ulaştıktan sonra gerekli hukuki işlemleri hızla başlatması ve sitenin tekrar yayına başlaması bekleniyor.

MEDYARADAR'DAN "SUSMAYACAĞIZ" MESAJI

Söz konusu yasağa ilişkin Medyaradar’dan açıklama geldi. Haber sitesinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“OKURLARIMIZA ZORUNLU AÇIKLAMA

Medya dünyasının özgür sesi MedyaRadar dün akşam saatlerinde keyfi bir uygulama ile karşı karşıya kaldı. Arkasına siyasi iktidarın rüzgarını alan Turkuvaz Medya Grubu bir haberi gerekçe göstererek ‘tebligat ve uyarı’ olmadan bizleri susturmaya çalıştı. Belli ki, farkında olmadan ne kadar çok ‘fincancı katırını, ne kadar çok kurbağayı ürkütmüşüz!’

“KALEMLERİMİZ EĞİLMEYECEK, GERÇEKLERİ YAZMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Ama yağma yok, ‘pilavdan dönenin kaşığı kırılsın’ diyoruz… Bedeli ne olursa olsun, gerçekleri görünür kılmaya devam edeceğiz. Medya dünyasındaki 'maskeleri' indirmeye kirli ilişkileri yazmaya devam edeceğiz. Okuyucularımızdan, bu süre zarfında haber akışında meydana gelecek aksamalardan dolayı özür dileriz.

‘SUSMAYACAĞIZ’

http://Medyaradar.com, olarak gerçekleri yazmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Kalemimize, basın özgürlüğüne, ifade özgürlüğüne sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Denizhan Erkoç

Medyaradar Genel Yayın Yönetmeni”