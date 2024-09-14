Eritre Devlet Başkanı Afewerki Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati'yi kabul etti

Görüşmede, Kızıldeniz ve Afrika Boynuzu'ndaki gelişmeler ele alındı. Abdulati ve Kamil, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'den bir mektup ileterek, bölgedeki güvenlik ve istikrarı sağlama yolları hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Taraflar, Sudan'da istikrarın sağlanması ve ulusal devlet kurumlarının desteklenmesi için çabaların yoğunlaştırılmasının önemine vurgu yaptı. Ayrıca, Somali'nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini koruma çabalarının arttırılması konusunda mutabık kaldılar.

Bu ziyaret, Mısır ile Eritre'nin komşusu Etiyopya arasında "Somali" ve "Hedasi Barajı" konularında yaşanan gerilim sırasında gerçekleşti.

Etiyopya, Mısır'ın Somali'ye askeri yardım gönderdiğini iddia ederek, bu yardımların Somali'ye dış müdahale anlamına geldiğini savunmuştu. Etiyopya, Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve elektrik satmayı hedefliyor. Ancak, Mısır ve Sudan, Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık payların etkilenmemesi için üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini belirtiyor.