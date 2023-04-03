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Kızılırmak mevsim yağışlarıyla coştu. Geçen yıl kurumak üzereydi

Sivas’ta kuraklığın etkisiyle adeta otlağa dönüşen Kızılırmak, mevsimsel yağışlar ve kar sularının erimesiyle birlikte yeniden coşkun sularına kavuştu. 

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 14:35
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Eriyen kar suları Kızılırmak'ı coşturdu

Kızılırmak mevsim yağışlarıyla coştu. Geçen yıl kurumak üzereydi
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İHA'nın haberine göre, Türkiye’nin en uzun nehri olan Kızılırmak, mevsimsel yağışlar ve kar sularının erimesinin ardından adeta coştu.

Sivas’ta geçtiğimiz yaz kuraklığın etkisiyle otlağa dönüşen Kızılırmak, mevsim yağışlarıyla özlenen görünümüne kavuştu.

Kızılırmak'ın coşkun sularının üzerinde bulunan tarihi Eğri köprü ve Kesik köprünün bütün gözlerinden aktığı görüldü. 

Çevrede bulunan vatandaşlar ise geçen seneye göre su seviyesinin arttığı ve böyle devam ettiği sürece tarımsal faaliyetlerin olumlu etkileneceğini söylediler.

 

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