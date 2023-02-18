Erk Acarer Süleyman Soylu'nun gözyaşlarını açıkladı . Bunu okuyan Soylu Erk Acarer'i Almanya'dan ister

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk’te Tarafsız Bölge’de Ahmet Hakan’ın sorularını yanıtladı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem felaketi ile ilgili açıklamalarda bulunan Soylu, konuşmasının bir kısmında duygulandı. Gözyaşlarına hakim olamayan Soylu konuşmasını yarıda bırakarak “Bağışlayın. Bu, üzüntümüzden kaynaklı. Allah’tan geldi, inanıyoruz. Müslümanız” dedi.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.

“İNSANLARI ENKAZ ALTINDA DONARAK ÖLDÜRDÜĞÜNÜZE Mİ AĞLIYORSUNUZ”

Gazeteci Erk Acarer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ağladığı fotoğraf karesini paylaşarak şu notu düştü:

“İnsanları enkaz altında donarak öldürdüğünüze mi, yoksa yaşayanların üzerinden iş makinesi geçirdiğinize mi ağlıyorsunuz?”

NE OLMUŞTU

Kahramanmaraş'ta meydana gelen şiddetli depremlerde 30 binden fazla kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ahmet Hakan'ın konuğu olarak "Tarafsız Bölge"de açıklamalarda bulundu. Soylu, konuşmasının bir kısmında gözyaşlarına hakim olamayarak sözlerini yarıda bıraktı.

Bakan Soylu’nun açıklamalarından öne çıkanlar ise şu şekilde:

"Herkesle beraber depremin ortaya çıkardığı sonuçları telafi edebilmek ve ağır süreçteki yaraları sarmak için mücadele ortaya koyuyoruz. Antakya'dayız şu anda. Biraz önce Osmaniye'deydim. Her bir bölgede değerlendirme yapıp, Ankara'daki merkezle ve sayın Cumhurbaşkanımızla paylaşmak ve anlık koordinasyon için arkadaşlarımızla değerlendirme içerisindeyiz. 39 bin 672 vatandaşımızı kaybettik. Arama kurtarma çalışmalarının önemli ölçüde tamamlandığı, 300 binada çalışmaların devam ettiği bir bölümü Hatay Antakya, bir bölümü Kahramanmaraş'ta bir kısmının Adıyaman'da bir de Diyarbakır'da devam ettiğini söyleyebilirim.

"BİZİM HAZIRLIĞIMIZ İSTANBUL DEPREMİYDİ"

3-4 yıldır Türkiye, 99 depreminden itibaren deprem hazırlıklarını sürdürüyor. Devletin gücünün nasıl olabileceğini ortaya koymaya çalışıyor. Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi. Fakat Kahramanmaraş hattı da bizim için önemli alanlardan bir tanesiydi.

Kapasite anında harekete geçirildi. Bu hazırladığımız kapasite jandarmasından, polisine kadar TSK'dan DSİ'sine kadar bütün arama kurtarma ekiplerimize kadar uluslararası sisteme kadar. Biz saat 5.30'da uluslararası sisteme çağrıya çıktık. Şöyle bir durum söz konusu, yaklaşık buraya ulaşabilenler 18-19 saatte ulaştılar. Türkiye'nin her tarafından anında yönlendirdi. Nurdağı yolu farklı noktaya gelmiş. Ankara - Konya arası kapanmış hem hava şartları hem yol şartları. Bütün araçlar yola çıktı, bütün araçlar gidebildiği her yere kadar ulaşmaya çalıştı.

"HAVA ŞARTLARI ALANA ULAŞMAYI ZORLADI"

20 binin üzerinde binada arama kurtarma yapıldı. 20 binin üzerinde bina yapıldı 10 ayrı bölgede. Siz elinizdeki bütün arama kurtarma personeliyle ulaşabildiğimiz maksimum sayı 35 bindir. Bu depremin büyüklüğü, etkisi, bu depremin yıktığı binalar ve bu depremin özellikle yıktığı fay hattı esas itibarıyla ve biraz önce anlattığım koşullar havalimanlarının kapalı olması, telefonların çekmiyor olması, hava şartlarının ciddi şekilde etkilemesi evet bir zaman diliminde alana ulaşmayı zorlandırdı. Ama o insanlar yola çıktı.

Gaziantep Havalimanı'na indiğimizde etki alanına görebildik. Bizim karşı karşıya kaldığımız bir problem daha söz konusuydu. Gaziantep'e indiğimizde alabildiğimiz bilgiler yerelden aldığımız bilgiler daha bizi bu konuda aydınlatıcı bilgilerdi. 13.24'te yaşadığımız ikinci depremdi. Biz onun etkisini de bölge içerisinde iletişimin neredeyse sıfır olduğu nokta içerisinde. Deprem kendine ait başka bir hatta daha yaygınlığa doğru gitmiş oldu.

"ACI BİR GERÇEKLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Türkiye'deki bütün itfaiyeler aynı saatte görevlendirildi. İçerideki bütün kapasitemizi buraya aktardı. Şu anda bölgede 51 vali görev yapıyor. Bağlantı kurduğumuz Sivas - Kayseri hattı dışında bağlantı kalmadı. Aynı zamanda Kayseri - Niğde hattı da etkilendi. Türkiye'nin birçok yerinde hissedilen deprem oldu. Herkes buraya yetişmek için çaba sarfetti. Muhakkak ki sözler olacak biz acı bir gerçekle karşı karşıyayız. Sosyal medyada birtakım değerlendirmeler yapacaklar. O değerlendiremelerin gerçeklerinden alacaklarımız var.”

"BURADA ÇADIR KURABİLİRSİN ENGELLEMİYORUM"

''Hazzetmediğim bir partinin belediyesine de "burada çadır kurabilirsin, engellemiyorum" dedim.''