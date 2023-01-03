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Erk Yurtsever için Armağan Kitap

Nihal Atsız'ın Haydarpaşa Lisesi'nden öğrencisi, Türkçüler Derneği kurucusu, şair, yazar ve Türkolog Erk Yurtsever için bir armağan kitabı hazırlanacak. Çalışmada Yurtsever'in hayatı, edebi ve fikri çalışmaları, hatıraları vb. konuları ele alan yazılara yer verilecektir.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 13:06
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Erk Yurtsever için Armağan Kitap

Erk Yurtsever için Armağan Kitap
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Bozkurt Yayınları bünyesinde Serkan Akgöz başkanlığında çalışmalara başlayan Hazırlama Kurulu, Erk Yurtsever hakkında 10 A4 sayfasını aşmayan ve bugüne kadar yayımlanmamış yazıları 16 Eylül 2023 tarihine kadar beklediğini duyurdu. 3 Ocak 2024 tarihinde Bozkurt Yayınları'ndan çıkması planlanan Erk Yurtsever Armağan Kitabı'na katkıda bulunmak isteyenlerin yazı içeriğini belirten kısa bir yazı ve biyografisini 8 Şubat 2023 tarihine kadar [email protected] adresine e-posta ile göndermeleri gerekiyor.

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