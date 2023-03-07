﻿Erkan Baş’tan Kılıçdaroğlu’na tebrik: Başarılar diliyorum

Millet İttifakı'nı oluşturan altı siyasi partinin genel başkanlarının dün Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yaptığı toplantının ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ittifakın Cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı.

Türkiye İşçi Patisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Kemal Kılıçdaroğlu'nu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla kutladı. Baş'ın paylaşımı şöyle:

“Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu tebrik ediyor, başarılar diliyorum.”