7 Mart 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Erkan Baş’tan Kılıçdaroğlu’na tebrik: Başarılar diliyorum

Erkan Baş’tan Kılıçdaroğlu’na tebrik: Başarılar diliyorum

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, “Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu tebrik ediyor, başarılar diliyorum” dedi.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 00:58
Takip Et

Erkan Baş’tan Kılıçdaroğlu’na tebrik: Başarılar diliyorum

Erkan Baş’tan Kılıçdaroğlu’na tebrik: Başarılar diliyorum
+
Aa
-

Millet İttifakı'nı oluşturan altı siyasi partinin genel başkanlarının dün Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yaptığı toplantının ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ittifakın Cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı.

Türkiye İşçi Patisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Kemal Kılıçdaroğlu'nu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla kutladı. Baş'ın paylaşımı şöyle:

“Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu tebrik ediyor, başarılar diliyorum.”

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mart ayının en şanslı burçları belli oldu. Para, bereket, şans ve zenginlik olacak burçlar
1
﻿Mart ayının en şanslı burçları belli oldu. Para, bereket, şans ve zenginlik olacak burçlar
﻿Mart ayının en şanslı burçları belli oldu. Para, bereket, şans ve zenginlik olacak burçlar
﻿TOGG kararı Elon Musk'ı çılgına çevirdi
2
﻿TOGG kararı Elon Musk'ı çılgına çevirdi
﻿TOGG kararı Elon Musk'ı çılgına çevirdi
﻿Akbank emekli maaşı promosyonunda büyük para verdi
3
﻿Akbank emekli maaşı promosyonunda büyük para verdi
﻿Akbank emekli maaşı promosyonunda büyük para verdi
﻿ İYİ Parti'den üst üste iki Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması
4
﻿ İYİ Parti'den üst üste iki Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması
﻿ İYİ Parti'den üst üste iki Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması
﻿Cemal Enginyurt Saray'da ışıkları yakacak tweet attı
5
﻿Cemal Enginyurt Saray'da ışıkları yakacak tweet attı
﻿Cemal Enginyurt Saray'da ışıkları yakacak tweet attı
﻿Seda Sayan Çağlar Ökten çiftinden üzen haber
6
﻿Seda Sayan Çağlar Ökten çiftinden üzen haber
﻿Seda Sayan Çağlar Ökten çiftinden üzen haber
﻿Ja Morant'a Grizzlies'tan büyük destek
7
﻿Ja Morant'a Grizzlies'tan büyük destek
﻿Ja Morant'a Grizzlies'tan büyük destek
﻿Erkan Baş’tan Kılıçdaroğlu’na tebrik: Başarılar diliyorum
﻿Erkan Baş’tan Kılıçdaroğlu’na tebrik: Başarılar diliyorum
﻿Erkan Baş’tan Kılıçdaroğlu’na tebrik: Başarılar diliyorum
﻿Cedi Osman'dan depremzede çocuklar için barış çağrısı
﻿Cedi Osman'dan depremzede çocuklar için barış çağrısı
﻿Cedi Osman'dan depremzede çocuklar için barış çağrısı
﻿Yunan unsurlarınca ölüme terk edilen 82 göçmen kurtarıldı
﻿Yunan unsurlarınca ölüme terk edilen 82 göçmen kurtarıldı
﻿Yunan unsurlarınca ölüme terk edilen 82 göçmen kurtarıldı
﻿Bakan Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı ile görüştü
﻿Bakan Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı ile görüştü
﻿Bakan Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı ile görüştü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.