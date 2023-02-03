Süper Lig'de derbinin hakemi belli oldu. Erkan Özdamar ve Atilla Karaoğlan sürprizi

Süper Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Pazar günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi Halil Umut Meler oldu.

ALİ PALABIYIK'A GÖREV VERİLMEDİ

Merkez Hakem Kurulu, Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının hakemi Ali Palabıyık'a 23. haftada görev vermedi.

ERKAN ÖZDAMAR VE ATİLLA KARAOĞLAN SÜRPRİZİ

Sivasspor-Galatasaray ve Gaziantep FK-Beşiktaş müsabakalarında yaptıkları hatalı kararlar sonrası görevlerine bir süre ara verilen Erkan Özdamar'a 6, Atilla Karaoğlan'a 7 hafta sonra maç verildi.

İşte haftanın hakemleri;

Ankaragücü-Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler

Sivasspor-Beşiktaş: Zorbay Küçük

Antalyaspor-Gaziantep FK: Burak Pakkan

İstanbulspor-Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen

Hatayspor-Kasımpaşa: Murat Erdoğan

Ümraniyespor-Adana Demirspor: Volkan Bayarslan

Fenerbahçe-Konyaspor: Atilla Karaoğlan

Giresunspor-Kayserispor: Erkan Özdamar

Galatasaray-Trabzonspor: Halil Umut Meler