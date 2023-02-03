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Süper Lig'de derbinin hakemi belli oldu. Erkan Özdamar ve Atilla Karaoğlan sürprizi

Spor Toto Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri açıklandı.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 12:03
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Erkan Özdamar ve Atilla Karaoğlan sürprizi. Süper Lig'de derbinin hakemi belli oldu

Süper Lig'de derbinin hakemi belli oldu. Erkan Özdamar ve Atilla Karaoğlan sürprizi
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Süper Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Pazar günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi Halil Umut Meler oldu.

ALİ PALABIYIK'A GÖREV VERİLMEDİ
Merkez Hakem Kurulu, Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının hakemi Ali Palabıyık'a 23. haftada görev vermedi.

ERKAN ÖZDAMAR VE ATİLLA KARAOĞLAN SÜRPRİZİ
Sivasspor-Galatasaray ve Gaziantep FK-Beşiktaş müsabakalarında yaptıkları hatalı kararlar sonrası görevlerine bir süre ara verilen Erkan Özdamar'a 6, Atilla Karaoğlan'a 7 hafta sonra maç verildi.

İşte haftanın hakemleri;

Ankaragücü-Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler

Sivasspor-Beşiktaş: Zorbay Küçük

Antalyaspor-Gaziantep FK: Burak Pakkan

İstanbulspor-Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen

Hatayspor-Kasımpaşa: Murat Erdoğan

Ümraniyespor-Adana Demirspor: Volkan Bayarslan

Fenerbahçe-Konyaspor: Atilla Karaoğlan

Giresunspor-Kayserispor: Erkan Özdamar

Galatasaray-Trabzonspor: Halil Umut Meler

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1903 aşkı
3.02.2023 12:39
Benim bildiğim Halil Umut Meler Galatasaraylı.  
 
Ülkemde olanlara artık şaşırmayan adam.
3.02.2023 12:22
Atilla Karaoğlan 7 hafta sonra çıkacağı maçı kendisini Fenerbahçe ve Federasyon' a affettirme maçı olarak görmeyip adaletli bir maç yöneteceğini umut ediyorum.  
 
ŞİKE Yapıyorlar
3.02.2023 12:21
GS 'li Palabıyık görevini yaptı Fenerbahçe'ye 2 puan bıraktırdı . Milyon Eurluk O kadar transfer binlerce lira verip maç bileti alan taraftar hepsi boşu boşuna geçen sene TS bu sene GS  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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