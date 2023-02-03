Süper Lig'de derbinin hakemi belli oldu. Erkan Özdamar ve Atilla Karaoğlan sürprizi

Süper Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Pazar günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi Halil Umut Meler oldu.
ALİ PALABIYIK'A GÖREV VERİLMEDİ
Merkez Hakem Kurulu, Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının hakemi Ali Palabıyık'a 23. haftada görev vermedi.
ERKAN ÖZDAMAR VE ATİLLA KARAOĞLAN SÜRPRİZİ
Sivasspor-Galatasaray ve Gaziantep FK-Beşiktaş müsabakalarında yaptıkları hatalı kararlar sonrası görevlerine bir süre ara verilen Erkan Özdamar'a 6, Atilla Karaoğlan'a 7 hafta sonra maç verildi.
İşte haftanın hakemleri;
Ankaragücü-Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler
Sivasspor-Beşiktaş: Zorbay Küçük
Antalyaspor-Gaziantep FK: Burak Pakkan
İstanbulspor-Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen
Hatayspor-Kasımpaşa: Murat Erdoğan
Ümraniyespor-Adana Demirspor: Volkan Bayarslan
Fenerbahçe-Konyaspor: Atilla Karaoğlan
Giresunspor-Kayserispor: Erkan Özdamar
Galatasaray-Trabzonspor: Halil Umut Meler
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