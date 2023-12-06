Erkan Petekkaya seyirciyi ters köşe yapacak

Oyuncu Erkan Petekkaya, yönetmen koltuğunda İhsan Taş’ın oturduğu, çekimleri Çanakkale’de tamamlanan 'Filme Gel' ile ilk kez bir absürt komediyle seyirci karşısına çıkıyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
Erkan Petekkaya seyirciyi ters köşe yapacak

Başrollerini Erkan Petekkaya, Levent Ülgen ve Fırat Doğruloğlu’nun paylaştığı “Filme Gel” için geri sayım başladı. Sinema filmi çekmeye çalışan üç kafadarın kahkaha yüklü maceralarını konu alan yapım, 5 Ocak’ta vizyona girecek.

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Usta oyuncu Erkan Petekkaya, ilk kez bir absürt komediyle seyirci karşısına çıkacak. Petekkaya’nın başrolü Levent Ülgen ve Fırat Doğruloğlu ile paylaştığı “Filme Gel”, 5 Ocak Cuma günü vizyona girecek. Yapımcılığını Berton Medya’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda İhsan Taş’ın oturduğu komedi yapımı, sinema salonlarında kahkaha rüzgârları estirecek.

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ÜÇ KAFADARIN MACERALARI

Çekimleri Çanakkale’de tamamlanan “Filme Gel”de başarılı oyuncular Tolga Güleç, Çiçek Dilligil, Aslıhan Karalar, Orçun Kaptan ve Deniz Hamzaoğlu da rol aldı. Sinemaseverlerin merakla beklediği yapım, sinema filmi çekmek isteyen üç kafadarın başına gelen birbirinden komik olayları beyazperdeye taşıyacak.

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SÜRPRİZLERLE DOLU BİR YOL HİKÂYESİ

“Filme Gel”in konusu şöyle: Setlerde figüranlık yapan Çetin’in en büyük hayali başrole yükselmektir. Yıllarca yurtdışında yaşayan ve orada aslında korsan CD satan Necmi, memleketine döndüğünde yönetmen olduğu yalanını söylemiştir. Muzo ise ne iş bulsa yapan ama hiçbirinde dikiş tutturamayan bir adamdır.

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Üç arkadaş, senaryosunu Necmi’nin yazdığı filmi çekmeye karar verir. Film bir yol hikâyesini anlatmaktadır. Çetin, çekimlerde kullanmak üzere eniştesinin eski minibüsünü tamir ettirir. Yola çıkacakları sırada ailesi tarafından yaşlı bir adamla zorla evlendirilmek istenen Seda, düğünü terk ederek gizlice minibüse saklanır. Ve kahramanlarımız sürprizlerle dolu bir yolculuğa çıkar.

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