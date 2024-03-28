Erkan Petekkaya'nın acı günü. Babaya son bakış!

Oyuncu Erkan Petekkaya, babasını kaybetti. Ünlü isim, dün sabah vefat eden babası Akın Petekkaya'yı bugün toprağa verdi. Oyuncunun babasının tabutuna baktığı anlar yürekler dağladı.

'Öyle Bir Geçer Zaman Ki', 'Paramparça' ve 'O Kız' gibi yapımlarda yer alan 53 yaşındaki Erkan Petekkaya acı haberi sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullanarak duyurdu:

"CANIM BABAMI KAYBETTİK"

Ünlü isim, paylaşımında "Canım Babam Akın Petekkaya'yı bu sabah kaybettik. Cenaze namazı Beykoz/Kavacık Görele Mahallesi Camii'nde kılınacak. Allah hepimizin büyüklerine rahmetler eylesin"