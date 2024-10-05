Erkan Sözeri: Bir takımın canını yakacaklar ama kimin bilmiyorum

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Şanlıurfaspor, kendi evinde Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Yeni Malatyaspor’un bir takımın canını yakacağını ve bunun kendileri olmak istemediğini söyledi.

Şanlıurfaspor'un Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Yeni Malatyaspor karşısında elde ettikleri 3-0’lık galibiyetin ardından basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Sözeri, maç öncesi takımına zorlu bir mücadele beklediğini hatırlatarak, “Bu tür maçlar her zaman zorlayıcıdır. Herkes bu karşılaşmayı garanti üç puan olarak değerlendiriyor, ama işler öyle yürümüyor” dedi.

İlk yarıda takımdan iki oyuncu değiştirdiğini belirten Sözeri, bu değişikliklerin tamamen kötü performanstan kaynaklanmadığını, daha çok stratejik bir hamle olduğunu vurguladı. İkinci yarıda yaptıkları oyuncu değişikliklerinin olumlu sonuç verdiğini ifade eden Sözeri, takımın tüm üyelerinin önemli katkılarda bulunduğunu belirtti.

“Geçen haftaki Kocaelispor beraberliğinden sonra bu maçı kazanmamız gerekiyordu” diyen Sözeri, genç rakipleri Yeni Malatyaspor’un potansiyelinden bahsetti ve “Bir takımın canını yakacaklar ama kimin olacağını bilemiyorum; umarım bu biz olmayız” dedi. Maçtaki zorluklara rağmen Yeni Malatyaspor’u da tebrik eden Sözeri, onlara gelecekte başarılar diledi.

Bu galibiyet, takımın motivasyonunu artırarak, hedeflerine ulaşmaları için önemli bir adım olmuş oldu.