Erkek arkadaşının öldürdüğü Dilek toprağa verildi

Kaynak: DHA
Erkek arkadaşının öldürdüğü Dilek toprağa verildi

Çankırı’da dini birlikte yaşadığı Aydın Yücedağ (49) tarafından öldürülen Dilek Dikmen'in (45) cenazesi toprağa verildi.

Çankırı’da dini birlikte yaşadığı Aydın Yücedağ (49) tarafından öldürülen Dilek Dikmen'in (45) cenazesi toprağa verildi.

Yücedağ, Dikmen'i bıçakla yaraladı. İhbarla adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dikmen, buradaki müdahalenin ardından Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı Aydın Yücedağ ise çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

27 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Dilek Dikmen, Etlik Şehir Hastanesi'nde 27 gün sonra, dün gece hayatını kaybetti. Dikmen'in cenazesi, bugün ailesi tarafından teslim alınıp Çankırı'ya getirildi. Sultan Süleyman Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazına Dilek Dikmen'in ailesi ve yakınları katıldı.

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