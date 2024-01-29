Erkekler rahim ağzı kanseri olur mu

Rahim ağzı kanseri, rahim ağzındaki hücrelerin anormal şekilde büyümesi ve yayılması sonucu oluşan bir kanser türüdür. Bu kanserin en önemli nedeni, cinsel yolla bulaşan insan papilloma virüsü (HPV) enfeksiyonudur.

Rahim ağzı kanseri kadınlarda görülen bir hastalıktır, ancak erkekler de HPV enfeksiyonuna yakalanabilir ve bu enfeksiyon ağız, yutak, anüs ve penis kanseri gibi başka kanser türlerine yol açabilir.

HPV enfeksiyonunun yayılmasını önlemek için, cinsel ilişkide korunma yöntemleri kullanmak, HPV aşısı yaptırmak ve düzenli olarak sağlık kontrolleri yaptırmak önemlidir.