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Erkeklerde meme yağlanması neden olur?

Erkeklerin adeta baş belası. Memede yağlanma yapıyor. Bundan muzdarip erkeklerin korkulu rüyası haline geldi. Tıp literatüründü adı jinekomasti. Gülük yaşamı etkiliyor. Peki, neden oluşuyor? İşte yanıtı…

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 14:09
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Erkeklerde meme yağlanması neden olur?

Erkeklerde meme yağlanması neden olur?
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Aşırı kilolu erkeklerde görüldüğü düşünülse de meme yağlanması zayıf erkeklerde de oluyor. Memede yağlanmayı engelleyebilmek için bilinçli beslenmek kesinlikle şart.
Ergenlik dönemindeki hormonların düzeyinde dalgalanmaların olması da sıkça rastlanan bir durum. Bu dönem içerisinde vücut hormon farklılıklarına yatkın bir halde oluyor. Bu dönem alınan hızlı ve kontrolsüz kilolar, dişilik hormonu düzeyini arttırıp, erkekte süt bezlerinin gelişip aktif hale gelmesine neden oluyor. Bu durumun uzun zamanlı gerçekleşmesi durumunda kalıcı meme yağlanması problemiyle karşılaşılabilir.

Erkeklerin ergenlik çağında aldıkları kilolarla östrojen düzeyinde artma ve testosteron düzeyinde azalma memede yağlanmayı beraberinde getiriyor. Eğer kişi; yeme içme alışkanlıkları adına değişiklik yapmazsa ve kötü beslenme alışkanlığını devamlı şekilde sürdürürse hormon dengesi anormal düzeye çıkıyor. Böyle olunca ameliyat masasının yolu bile gözüküyor.

MEMEDE YAĞLANMASI ÖNLENEBİLİR Mİ?
 

Erkeklerin bazı besinlerden uzak durması gerekiyor. Bunlar prolaktin ve östrojen hormonunu arttıran gıdalar. En önemli neden östrojen hormonunun artması.
Hurma, soya içerikli besinler, nar gibi östrojen içerikli bütün yiyeceklerden uzak durmak, bu problemin önlenmesine ve daha da ilerlemesine destek olacaktır.

Prolaktin hormonu; anne sütünü çoğaltan bir hormon. Normal koşullarda anne olacak kadınların, bebeğinin doğumuna yakın salgılanmaya başlayarak, emzirme döneminde oldukça önemli oranda artar. Erkeklerde fazla salgılanması, memede yağlanmaya neden oluyor.

ERKEKLERDE MEME KÜÇÜLTME AMELİYATI

Erkeklerde meme küçültme cerrahisi, her yaş için uygun. Bireyde 20'li yaşların sonunda ve bundan sonraki dönemlerde yaşlılık dönemine dek bu cerrahinin uygulanmasında herhangi sakınca bulunmamakta. Meme yağlanması probleminin meydana gelmesi, ilaç kullanımından dolayı da olabiliyor. Bu yüzden ilaç kullanımının dikkatli bir şekilde devam ettirilmesi gerekiyor.

PEKİ NE YAPMALI?

Şeker ve şekerin bol oranda olduğu bütün yiyecekler, metabolizmayı ve hormon dengesin kötü bir şekilde etkilemekte. Meme yağlanması problemiyle karşılaşılan durumlarda şekerin vücuttan uzak tutulması gerekiyor.

Erkeklerin memede yağlanma problemi; sürekli spor yaparak giderilebilir. Fakat bu problemin bu şekilde giderilmesi adına en kısa zamanda egzersize başlanması şart. Yeterli ve dengeli bir şekilde beslenmek, bu problemin çözüme ulaştırılmasında çok etken oluyor.


 

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