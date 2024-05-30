Erkeklerin %85’i, 50 yaşına kadar saçlarında önemli ölçüde seyrekleşme yaşıyor

Dünya genelinde birçok insan, yoğun saç dökülmesi ve kellik sorunuyla mücadele ederken, Gitnux’un yayımladığı veriler, bu problemin küresel boyuttaki haritasını ortaya koyuyor. Buna göre, erkeklerin yaklaşık %85’i elli yaşına kadar saçlarında önemli ölçüde seyrekleşme, kadınların da %40'ı aynı yaşa geldiğinde saç dökülmesi veya incelme yaşıyor. Bunun nedenleri arasında stres, kaygı gibi psikolojik etkenler yer alırken, asıl kaynağının genetik unsurlar olduğu görülüyor. Ancak, teknolojinin gelişmesiyle birlikte yapılan protez saç gibi medikal uygulamalar bu rahatsızlığın önüne geçilmesini sağlayarak kellik problemini ortadan kaldırabiliyor. Uluslararası çapta kabul gören sertifikaları ile İstanbul ve Kayseri’deki merkezlerinde saç protezi hizmeti veren Emir Ercan Hair Kurucusu Emir Ercan, vizyonlarını paylaşırken hastaları bilinçsiz gerçekleştirilen uygulamalar için uyardı.

“SEKTÖRÜMÜZDE STANDARTLARI YÜKSELTİYORUZ”

Emir Ercan, “Protez saç, uzun yıllardır milyonlarca insan tarafından tercih edilen bir çözümdür. Ancak, son yıllarda bu uygulamanın tabiri caizse merdiven altı girişimler tarafından bilinçsiz bir şekilde yapılması, hastaları tereddüte düşürüyor. Saç protezi, titizlikle uygulandığı sürece ve düzenli bakım yapıldığı takdirde, sağlık açısından risk taşımıyor. Biz de 2015’ten bu yana, Avrupa Birliği ve British Educational Affairs onaylı belgelerimizle sektörümüzde öncü olarak konumlanıyoruz. Bu belgelerle güvenilirliğimizi kanıtlıyor, sektördeki standartları yükseltiyoruz. Saç sağlığı, dizaynı ve güzellik hizmetlerinde vizyoner bir duruş sergiliyoruz” dedi.

Protez saç işlemi doğru uzman ve merkez tarafından uygulandığda kişinin gerçek saçı gibi kullanılabildiğini söyleyen Emir Ercan Hair Kurucusu Emir Ercan, “Protez saç, tıpkı doğal saç gibi olduğundan kişinin özgüvenini, iş ve sosyal hayatını olumlu etkileyerek motive ediyor. Protez saçlarda hammaddenin kalitesiz olması, saça benzer sentetik plastik veya çeşitli hayvan kıllarının kullanılması ise uyumsuzlukla sonuçlanarak mental sağlığı olumsuz etkileyebilir. Bu yüzden protez saç yaptıracakların ucuz veya çeşitli kampanyalarla piyasaya sürülen saç ünitelerinden kaçınmalarını öneriyorum” şeklinde konuştu.

“ŞU ANA KADAR BİNİ AŞKIN BAŞARILI PROTEZ SAÇ İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRDİK”

Saç ekimi yaptıracakların doğru bilgiye erişmesi ve güvenilir kaynaklardan hizmet alması gerektiğini belirten Ercan Hair Kurucusu Emir Ercan, “Güvenilirlik ve kaliteyi öncelikli ilkelerimiz olarak kabul ediyoruz. Öte yandan, kuaför ve güzellik salonlarını teşvik etmek için sunduğumuz uzmanlık, kişisel gelişim, mesleki alanlardaki akademik formattaki eğitimler ve hizmetler ile sektördeki güvenilirliği ve kaliteyi temsil ediyoruz. Şu ana kadar binden fazla başarılı protez saç işlemi gerçekleştirdik. Bu alandaki uzmanlığımızı franchise sistemiyle farklı bölgelere taşıyıp daha çok kişiye sunmak istiyoruz. 100 ila 200 metrekare salon kurmak isteyen markalar ve sektörümüze yatırım yapmak isteyenler, özel hazırladığımız mağaza kurulumu dahil tüm servislerimizden faydalanabiliyor. Alt bayilik sistemizde ise eğitim ve medya desteği ile iş ortaklarımızın bölgelerinde önplanda olmalarında katkıda bulunuyoruz. Amacımız işleyişimizi ve hizmet kalitemizi 2 türlü bayilik sistemimizle dünyanın her yerindeki insanlara sunmak” diyerek sözlerine şöyle sonlandırdı:

“Yakın gelecekte Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra ABD, Kuveyt, Katar’da da şube açmayı planlıyoruz. Üstelik yalnızca saç protezi değil, bu kapsamda ürettiğimiz ürünlerimizi de merkezlerimize taşımak istiyoruz. Kozmetik ürünlerimiz, sadece protez saç kullananlar için özel formüle edilmiş olup ilk kullanımda etkili sonuçlara ulaşılmasını sağlıyor. Geniş hizmet yelpazemizle birlikte sektörümüzde zirveye ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz.”