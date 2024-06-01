Erken doğum riskini azaltan gıdalar ortaya çıktı

Hamilelik süreci, anne adayının ve bebeğin sağlığı için kritik bir dönem olduğu biliniyor.

Erken doğum, bu dönemin en önemli risklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor.

Ancak, doğru beslenme alışkanlıklarıyla bu riski azaltmak mümkün.

İşte erken doğum riskini azaltan gıdalar ve uzmanların önerileri:

Kalsiyum Zengini Gıdalar; Bebeğin kemik gelişimi için hayati önem taşıyan kalsiyum, aynı zamanda erken doğum riskini azaltabilir.

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Gökçe Şerbetçi, hamilelik döneminde artan kalsiyum ihtiyacının süt ve süt ürünleri, kuru baklagiller, yeşil yapraklı sebzeler ve fındık gibi kuruyemişlerle karşılanabileceğini belirtti.

Çinko İçeren Besinler: Çinko, büyüme ve gelişme için kritik bir mineraldir. Araştırmalar, yeterli çinko alımının erken doğum riskini azalttığını gösteriyor.

Et ve deniz ürünleri, süt ve süt ürünleri, yağlı tohumlar çinko açısından zengin kaynaklar.

İyotlu Gıdalar: İyot, bebeğin sağlıklı gelişimi için önemlidir ve erken doğum riskini azaltabilir.

Balık ve deniz ürünleri, tavuk, yumurta, süt ve kuru baklagiller iyot açısından zengindir.

Demir: Demir, kan yapımında görev alır ve hamilelik döneminde demir ihtiyacı iki katına çıkar. Demir eksikliği, vücudu hastalıklara karşı daha açık bırakabilir.

Omega-3: Bebeğin göz ve beyin gelişimi için hayati bir rol üstlenen omega-3, aynı zamanda doğum sonrası oluşabilecek depresyon riskini azaltabilir.

Balık ve ceviz, omega-3 açısından zengin gıdalar.

Bu besinlerin yanı sıra, protein kaynakları ve tam tahıllar da erken doğum riskini azaltmada etkili olabilir.

Et, balık, tavuk, yumurta, süt ürünleri gibi protein kaynakları ve kepekli ekmek, tam buğday makarnası, yulaf ezmesi gibi tam tahıllar, vitaminler, mineraller ve lif açısından zengindir.

Erken doğum riskini azaltmak için dengeli ve doğru beslenme alışkanlıkları büyük önem taşımakta.

Uzmanlar, hamilelik sürecinde alınması gereken vitamin ve mineraller konusunda bilinçli olunmasını ve sağlıklı bir diyetin sürdürülmesini öneriyorlar.